Terminó la preparación de la Selección Colombia en el país de cara al Mundial 2026. Luego de varios días de concentración en Bogotá, en el que hubo incluso un partido de por medio frente a Costa Rica, el combinado nacional ya partirá con destino a Norteamérica para terminar de afinar detalles de cara al torneo más importante de todos.

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De hecho, el equipo nacional sigue entrenando todos los días para llegar en la mejor versión posible, pues este jueves, 4 de junio, el equipo salió del hotel y ya se puso a entrenar, justo antes de tomar el avión.

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A qué hora viaja la Selección Colombia

Cabe recordar que el combinado nacional, luego del entrenamiento, viajará al aeropuerto de Catam, en Bogotá, para tomar el vuelo con rumbo a Estados Unidos, específicamente a San Diego, ciudad en la que afrontará su próximo compromiso.

La idea es que el vuelo del combinado nacional dure siete horas de viaje, por lo que estaría aterrizando en California sobre las 9:00 de la noche, hora colombiana, 7:00 de la noche hora local.

Ahora, tendrá unos días más de preparación en este territorio para que se vaya acostumbrando al estado de las canchas, la temperatura y más, recordando que el compromiso frente a Jordania será el próximo domingo a las 6:00 de la tarde.

Luego de este encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico estarán hasta el miércoles 10 de junio en esta ciudad, según informó As Colombia, para ya movilizarse hacia Guadalajara, México, para instalarse en su campamento del Mundial 2026.

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Cabe destacar que el primer partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo será el 17 de junio a partir de las 9:00 de la noche en Ciudad de México, por lo que aún les quedan varios vuelos a los futbolistas de la Selección Colombia antes del debut en este torneo.

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