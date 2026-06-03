El mercado de fichajes en Europa empieza a calentarse y un nombre colombiano vuelve a estar en el centro de la conversación: Luis Javier Suárez. El delantero, que estará en el Mundial con la Selección Colombia, podría cambiar de equipo en las próximas semanas, aunque su posible destino ha despertado más dudas que ilusión.

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La información fue revelada este miércoles por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que el atacante ya tendría un acuerdo en términos personales con el Fenerbahçe de Turquía. Sin embargo, la operación aún está lejos de cerrarse por completo.

Según Romano, el fichaje depende de dos factores clave: el primero, el resultado de las elecciones presidenciales del club turco; y el segundo, un acuerdo económico entre el Fenerbahçe y el Sporting de Lisboa, equipo dueño de sus derechos deportivos.

“El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”, indicó el periodista italiano, una de las fuentes más confiables del mercado internacional.

Este detalle no es menor. El proyecto que incluiría a Suárez está respaldado por Hakan Safi, uno de los candidatos a la presidencia del Fenerbahçe, lo que convierte la operación en una apuesta política dentro del club. Es decir, su llegada no solo depende de lo deportivo, sino también del rumbo institucional que tome el equipo en los próximos días.

Más allá de lo administrativo, la posible salida del delantero hacia Turquía ha despertado debate. Si bien el Fenerbahçe es uno de los clubes más grandes de ese país y compite regularmente en torneos europeos, la liga turca no tiene el mismo nivel competitivo que otras ligas del continente como la Premier League, LaLiga o la Serie A.

Por eso, muchos consideran que un jugador como Luis Javier Suárez, en edad competitiva y con proyección internacional, debería aspirar a mantenerse —o dar el salto— en ligas de mayor exigencia. Incluso, su nombre había sido relacionado en otros mercados con equipos de ligas más fuertes, lo que hace que esta posible transferencia se perciba como un paso atrás en su carrera.

El contexto también influye. A las puertas o después de un Mundial, los futbolistas suelen revalorizarse y buscar destinos que les permitan consolidarse al máximo nivel. En ese sentido, una mudanza a Turquía no parece, al menos en el papel, el escenario ideal para potenciar su crecimiento ni su visibilidad en la élite.

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