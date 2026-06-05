La tradicional entrega de la bandera de la República a la Selección Colombia de fútbol, previa a su viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026, terminó envuelta en una intensa controversia que rápidamente se tomó las tendencias de las redes sociales. El foco de la atención pública se desvió del aspecto netamente deportivo para centrarse en un incómodo cruce protocolario protagonizado por el capitán del equipo, James Rodríguez, y Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro.

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El acto, que marcaba el regreso oficial de la ‘Tricolor’ a las citas mundialistas tras su ausencia en Catar 2022, avanzaba con total normalidad en la base aérea de Catam, en Bogotá. Los 26 futbolistas convocados por el estratega Néstor Lorenzo se encontraban listos para abordar el vuelo hacia Estados Unidos, donde cumplirán su última escala de preparación que incluye un partido amistoso frente a Jordania.

En el evento estuvieron presentes altas dignidades como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y la joven Antonella Petro. La polémica se originó en el instante en que el mandatario Gustavo Petro se encargaba de obsequiar a cada uno de los futbolistas un sombrero vueltiao.

Según los reportes y las imágenes difundidas en plataformas digitales, la menor aprovechó el momento para pedirle una fotografía al ’10’ y referente del combinado nacional. Sin embargo, James Rodríguez continuó su marcha en la fila protocolaria sin acceder a la petición de la joven.

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Por un lado, la defensa del jugador argumenta que el mediocampista simplemente buscaba no romper la rigidez del protocolo oficial del evento institucional. Por el otro, al evaluar la actitud de Antonella, los testigos informaron que la menor no mostró ninguna reacción negativa ante el gesto y continuó saludando de manera cordial al resto del plantel.

La discusión pasó de las redes sociales a los principales programas de opinión del país. En la emisora Blu Radio, el panelista Héctor Riveros lanzó una fuerte crítica contra la actitud del futbolista, asegurando que el episodio trascendió lo deportivo y tuvo un trasfondo de militancia.

“James fue un grosero y un antipático, la actitud de la Selección Colombia de ayer, porque no fue solo James, fue por razones políticas para mostrar su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro”, sentenció Riveros.

El analista agregó que, si bien los jugadores tienen pleno derecho a manifestar sus posturas, no se deben justificar este tipo de comportamientos en escenarios oficiales. El problema principal es que James no lo hizo solo por grosero y antipático, sino que actuó por razones políticas y eso lo único que hace es echarle más leña al fuego, concluyó el periodista.