Este jueves, 4 de junio, la Selección Colombia viajó rumbo a Estados Unidos para el último encuentro preparatorio antes del Mundial 2026, que será frente a Jordania el próximo domingo, 7 de junio, en San Diego, California.

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(Ver también: Curiosa reacción de los jugadores de la Selección Colombia en foto con Petro; solo uno sonrió)

Antes de despegar, el combinado nacional tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro, en el que se entregó la bandera nacional y el mandatario les dio unos sombreros vueltiaos como regalo a los futbolistas que representarán al país.

Sin embargo, allí se presentó una polémica, puesto que cuando pasó James Rodríguez por su sombrero, una de las hijas del presidente, Antonella, le habla al capitán de la Selección Colombia y él no le responde, lo cual muchos consideraron como una falta de respeto.

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Este es el momento:

#GustavoPetro #Mundial2026 ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En el evento de la entrega de la bandera de Colombia, Gustavo Petro les dio de regalo un sombrero vueltiao a los futbolistas que representarán al país 🇨🇴🔥 Los futbolistas están listos para partir a Norteamérica y jugar el Mundial 2026 🏆 #SeleccionColombia

Ante esto, comenzó toda una discusión en las redes sociales, ya que en medio del momento político tan complicado que vive el país, esto fue tomado como incluso un ataque contra Gustavo Petro y su familia.

La situación se ha ido escalando cada vez más, al punto de que el jugador y su familia ya habrían recibido hasta amenazas por parte de los seguidores del gobierno nacional.

Así lo dio a conocer el periodista César Augusto Londoño, quien se mostró indignado porque estas situaciones se escalen de forma tan contundente en un momento en el que el país necesita unión y paz.

“No se puede politizar la selección”, escribió el periodista.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

😳!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

(Ver también: Llamativa decisión de los jugadores de Colombia con el Gobierno Nacional; ¿hubo cambio de planes?)

Lo cierto es que el combinado nacional ya está en Estados Unidos en concentración para alejarse de toda esta situación que causa ruido, con el objetivo de afinar los últimos detalles y que así se pueda hacer un buen papel en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.