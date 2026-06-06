A pocos días del inicio del Mundial, una situación extradeportiva volvió a poner a la Selección Colombia en el centro de la conversación. Esta vez, el protagonista fue James Rodríguez, luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que aparentemente ignoraba una solicitud de fotografía de Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Ante el revuelo, Néstor Lorenzo se pronunció.

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Durante una rueda de prensa en San Diego, Estados Unidos, el entrenador argentino defendió a su plantel y restó importancia a la controversia. Lorenzo dejó claro que dentro de la Selección ya están acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones mediáticas y envió un mensaje sobre la necesidad de mantener el foco en lo deportivo.

“El grupo ya está acostumbrado a estas cosas. Siempre digo que tenemos que estar blindados ante las críticas y los elogios. Fuimos a un acto protocolario y lo hicimos con respeto y orgullo. Desde que estamos nosotros, el equipo jugó para toda Colombia y las arengas de los capitanes son así antes de los partidos”, afirmó Lorenzo.

Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el supuesto desplante de James Rodríguez

El técnico también hizo referencia a los videos que circularon en redes sociales y a las interpretaciones que surgieron a partir de esas imágenes. El seleccionador sostuvo que el compromiso del grupo con el país no depende de un acto puntual y reiteró que el equipo representa a todos los colombianos.

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“Ese compromiso que asumimos recibiendo el pabellón ya lo traíamos. Sabemos que ha habido malas interpretaciones, con videos cortados, pero bregamos por la unión, la entrega y hacer las cosas de corazón. Es para todos, para los 50 millones de colombianos”, agregó Lorenzo.

“Hubo malas interpretaciones. Videos cortados” Néstor Lorenzo defiende a James Rodríguez de lo sucedido en la despedida del presidente Petro con la Selección Colombia 🇨🇴.pic.twitter.com/hQDobdwyC4 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 6, 2026

Cabe mencionar que la propia Antonella Petro salió posteriormente a bajarle el tono a la polémica. La joven compartió un video en redes sociales en el que expresó admiración por James Rodríguez y buscó cerrar el debate que se había instalado en plataformas digitales.

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Mientras tanto, la Selección Colombia completó su primer entrenamiento en territorio estadounidense. El combinado nacional enfrentará a Jordania en su último amistoso antes del Mundial y posteriormente viajará a Guadalajara, donde establecerá su centro de operaciones durante el torneo.

Respecto a las metas deportivas, Lorenzo no ocultó su ambición. “Nuestra aspiración es llegar a la final, pero sabemos que eso se pelea partido a partido. Queremos que el Mundial le dé muchas alegrías a la gente que viene a acompañarnos”, manifestó el entrenador.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.