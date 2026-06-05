La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció oficialmente luego de la controversia que surgió en redes sociales por el supuesto desplante de James Rodríguez a Antonella Petro durante el acto de despedida de la Selección Colombia antes de viajar al Mundial de 2026.

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La polémica se originó tras la difusión de varios videos grabados en la ceremonia realizada en la base aérea de Catam, en Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la delegación colombiana. En las imágenes se observa a Antonella Petro acercándose al capitán de la Selección, mientras este continúa saludando a otras personas presentes en la tarima, lo que generó interpretaciones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Ante las críticas y comentarios que se multiplicaron en internet, la Federación recordó que la entrega de la bandera nacional corresponde a un acto protocolario e institucional que históricamente acompaña a las delegaciones deportivas colombianas antes de competencias internacionales. Además, enfatizó que este tipo de ceremonias se desarrollan en un marco de respeto por los símbolos patrios y las instituciones del Estado.

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“Asimismo, considera oportuno precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, dice el comunicado.

La FCF también rechazó cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación contra los jugadores, sus familiares o integrantes de la delegación nacional. El organismo aseguró que su principal compromiso es velar por el bienestar de quienes hacen parte de la Selección Colombia y de su entorno.

A su vez, Nicolás Alcocer Petro, hermano de Antonella, reconociera públicamente que la situación le generó molestia, pero pidiera a los seguidores evitar ataques contra James Rodríguez. “No hay que tampoco insultar a James ni pensar en desquitarse”, escribió en sus redes sociales.

Finalmente, la Federación destacó que la Selección Colombia representa a toda la nación “al margen de cualquier consideración política o ideológica” e hizo un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad alrededor del equipo nacional en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.