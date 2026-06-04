La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a escalar. Esta vez, líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó con dureza a una nueva ronda de sanciones anunciada por Washington en su contra, contra su esposa y contra integrantes de la familia Castro. Ante esto, acusó al gobierno estadounidense de actuar con “agresividad” y “perversión” en medio de un escenario de creciente presión económica sobre la isla.

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A través de la red social X, Díaz-Canel lanzó un mensaje directo contra la administración de Donald Trump: “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

Qué dijo Miguel Díaz-Canel tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

Díaz- Canel aseguró que la medida busca profundizar el enfrentamiento entre ambos países y que las sanciones están dirigidas “a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, una acusación que se suma a las constantes críticas de La Habana contra la política exterior de Washington.

Las nuevas restricciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense, e impiden cualquier actividad económica con contrapartes estadounidenses y hacen parte de una estrategia de presión que ha aumentado en los últimos meses.

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El gobierno estadounidense justificó la decisión argumentando que los sancionados estarían vinculados a acciones contrarias a los intereses de Washington. “Estas sanciones tienen como objetivo la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la ejecutan y financian”, dijo el departamento de Estado.

En el mismo comunicado, las autoridades estadounidenses fueron aún más lejos y señalaron: “Desde el inicio del programa de Fidel Castro para globalizar la llamada ‘revolución’ marxista, La Habana ha servido como una base de operaciones adelantada para la guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos, reclutando, entrenando y equipando a militantes violentos de izquierda en toda nuestra región”.

La nueva ofensiva también alcanzó a familiares cercanos del mandatario cubano. Entre los sancionados aparecen su esposa, Lis Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta. Asimismo, figuran Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro, descendientes de la familia Castro que ha marcado la historia política de la isla durante décadas.

Mientras tanto, Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y humanitarias desde la revolución de 1959. En ese contexto, Trump dejó clara su intención de presionar cambios en el país. “Vamos a ocuparnos de eso en cuanto terminemos; me gusta hacer una cosa a la vez, y nos encargaremos de la República Islámica de Irán primero”, dijo Trump al respecto.

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