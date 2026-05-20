La imputación formal contra Raúl Castro por parte de la justicia estadounidense abrió un nuevo capítulo de tensión entre Washington y La Habana y desató comparaciones con el escenario que terminó, meses atrás, con la captura de Nicolás Maduro.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación federal contra el exmandatario cubano y otros cinco señalados por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron cuatro personas.

La acusación incluye cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

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El documento judicial divulgado en Miami muestra que la Corte del Distrito Sur de Florida ordenó levantar el sello sobre la acusación suplementaria contra Castro y otros implicados, movimiento que terminó confirmando la ofensiva judicial de Washington.

Esperamos más de 67 años para ver este documento. Raúl Castro morirá en una cárcel de los Estados Unidos. Momento histórico. pic.twitter.com/dLJ7cVqAbV — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 20, 2026

Trump habló de Cuba y descartó una escalada militar

Luego de conocerse la imputación, el presidente Donald Trump aseguró que el caso representa “un gran día” para la comunidad cubanoestadounidense y afirmó que la isla atraviesa un momento crítico.

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“No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”, declaró Trump ante medios estadounidenses.

El mandatario también anticipó que “pronto” habrá anuncios relacionados con el bloqueo petrolero que mantiene sobre Cuba, medida que aumentó la presión económica sobre la isla.

Trump afirmó que el caso de Raúl Castro tiene respaldo entre votantes cubanos en Florida y sostuvo que Estados Unidos mantiene a Cuba “muy presente” dentro de sus prioridades geopolíticas.

PRESIDENT TRUMP on the INDICTMENT of RAUL CASTRO: Today is a big day for Cuban Americans and for people who came from Cuba and want to see their family in Cuba. pic.twitter.com/6cs13UHE3H — Department of State (@StateDept) May 20, 2026

USS Nimitz fue desplegado en el Caribe en medio de presión contra Cuba

La tensión aumentó aún más luego de que el U.S. Southern Command anunciara el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque en el Caribe.

En un mensaje publicado en redes sociales, el organismo destacó la “letalidad”, “presencia” y “ventaja estratégica” del grupo militar encabezado por el USS Nimitz.

El despliegue coincidió con la imputación contra Raúl Castro y con mensajes del Departamento de Estado estadounidense en los que aseguró que no descansará “hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad”.

Medios internacionales señalaron que el movimiento recordó lo ocurrido a finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando Washington envió al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford antes del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

Por qué comparan el caso de Cuba con lo ocurrido en Venezuela

La comparación comenzó a tomar fuerza luego de que varios medios estadounidenses y analistas políticos advirtieran similitudes entre ambos escenarios:

Presión judicial contra líderes del régimen

Endurecimiento económico

Mensajes sobre “libertad”

Despliegue militar en el Caribe

Aumento de la retórica política desde Washington.

Incluso, reportes de prensa en Estados Unidos señalaron que sectores cercanos a Trump consideran la imputación contra Raúl Castro como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el régimen cubano.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.