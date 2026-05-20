Pocas ciudades de Estados Unidos son conocidas por la facilidad de ver a personas caminar por sus calles. Generalmente, la vida y la cotidianidad nos obliga siempre a correr e ir de prisa, pero Savannah tiene un encanto único, una magia que pocos hemos tenido el privilegio de conocer.

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Un lugar lleno de historia, arquitectura, modernidad, comida de mar rica (muy muy rica), playa y un excelente clima.

Iniciamos nuestro recorrido por dos museos que sí o sí deben conocer: el de la Prohibición y el de los Piratas.

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Museo de la prohibición, en Savannah

Para empezar, volver en el tiempo para ver cómo era esa parte del mundo de una manera bastante gráfica, fue gracias a los muñecos de cera. Savannah se converitió en un puerto de contrabando cuando en los años 1900 se consideraba casi que un pecado consumir alcohol, por lo que hubo un movimiento completo para que los hombres que lo hicieran fueran castigados. De hecho, como ‘fun fact’, Carrie Nation se convirtió en toda una figura de miedo completo.

Esta mujer ingresaba a los bares y destrozaba todo el alcohól que se atravesara en su camino. Su activismo llevó a la Ley Seca en Estados Unidos y cientos de comerciantes entraron en quiebra debido a la caída del negocio.

Las médicos iniciaron un nuevo negocio, lograron recetar un tipo de Whisky como recetas médicas e hicieron millones de dólares. Finalmente, la represión llegó a su fin en 1933 y los periodicos titularon como: ‘El gran regreso de la cerveza’.

Museo de los piratas, Georgia

Ahora, uno de los lugares más ‘random’ a los que pude ir fue precisamente al Museo de Piratas. En los años 1600 (tal como dice la canción), los piratas casi casi que dominaban el mundo marítimo, les hacían la vida imposible. Todos los robos, objetivos y personajes relevantes de la historia. Además de llevar a sus visitantes al pasado, todo el museo es bastante interactivo, incluso con un bar dentro de él. Fotos, películas, libros, tesoros repletos de datios curiosos.

Además de todos los datos que conocí, me fui con la idea bastante clara: los piratas existirán por siempre. Está claro que ya no utilizan los mismos icónicos atuendos, pero la piratería es algo que aún vive entre nosotros.

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Tour en bicicletra por Savannah

Para los amantes de la naturaleza y el deporte, no hay mejor plan que conocer la ciudad a través de una guía turística. Savannah bike tours se encargó de darnos una vuelta completa por la ciudad, más de 3 kilómetros en las que se recorren cafés, parques icónicos, casas que construyeron la identidad del lugar, el puerto y todo lo que históricamente se necesita saber. Lo mejor de todo es que, en caso de que alguien se llegue a cansar, puede utilizar la parte eléctrica de la bicicleta. Todo este proceso acompañado de personas expertas que se conocen su ciudad de pe a pa.

SCAD Universidad de arte y diseño

Una parte de arte también se puede apreciar gracias a SCAD, una universidad que promociona las carreras creativas como el diseño. Este instituto no solo es un espacio para estudiantes, de hecho, está abierto para todo aquel que, aparte de conocer su historia y su impacto en la ciudad, es bastante interactiva, tanto así que es como una experiencia 4D.

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Tybee Island, una playa a pocas horas de Savannah

A pocas horas de Savannah queda una verdadera joya, pues queda Tybee Island, en donde, además de obtener una vista increíble en la mañana y en la tarde, se puede hacer Kayak, parar en la mitad del mar para recolectar conchas, caminar por la playa.

No hay viaje perfecto si no hay comida de por medio, por lo que los colombianos que tengan el placer de visitar esta iudad, podrán sentirse en casa gracias a la manos de Miguel Bautista, un chef rolo que aprovecha sus raíces latinas para elevar la cocina y dar a conocer la rica materia prima con la que contamos. Bautista es el encargado de darle sabor al Perry Lane Hotel. Para rematar con postre, los helados de Doki Doki son los mejores, creeme.

Restaurantes recomendados en Savannah

Perry Lane Hotel: Short Rib (Carne)

Common Restaurant: Pineapple Situation

Gryphon (SCAD Restaurant): Asian salmon

Video de la experiencia en Savannah

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