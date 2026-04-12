El interés de los viajeros colombianos por Tampa Bay sigue en aumento, en un momento en el que destinos de Florida ganan terreno por su oferta integral y facilidad de acceso. La ciudad aparece como una alternativa que combina identidad latina, entretenimiento y cercanía a rutas clave del Caribe.

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Uno de los factores que impulsa este crecimiento es la conectividad aérea. Avianca ofrece un vuelo directo desde Bogotá con una duración cercana a cuatro horas, mientras que Copa Airlines conecta vía Ciudad de Panamá desde 10 ciudades colombianas. También existen rutas con escala operadas por American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines.

Cómo recorrer Tampa Bay en 3 días

El recorrido por la ciudad suele comenzar en Ybor City, una zona histórica marcada por la migración cubana, española e italiana, considerada uno de los núcleos culturales más representativos.

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Allí, la experiencia incluye la 7th Avenue, el Ybor City Museum State Park y las tradicionales fábricas de puros. En gastronomía, resaltan opciones como Columbia Restaurant, junto con Casa Santo Stefano y Café Quiquiriquí.

Parques y museos en Tampa Bay

El siguiente paso está en el Tampa Riverwalk, un corredor urbano que articula parques, museos y zonas gastronómicas a lo largo del río Hillsborough. En este trayecto se destacan lugares como Armature Works, Curtis Hixon Waterfront Park y Sparkman Wharf.

La ciudad también abre espacio a planes acuáticos. Opciones como recorrer el río en kayak o paddleboard con Urban Kai o tomar experiencias gastronómicas navegando con Craft Tampa y Yacht StarShip forman parte de la oferta.

Para quienes viajan en familia, el The Florida Aquarium se presenta como uno de los principales atractivos, con miles de especies y actividades interactivas.

Dónde hacer compras en Tampa Bay

El último tramo del recorrido combina entretenimiento y comercio. Busch Gardens Tampa Bay reúne montañas rusas y un parque de animales, mientras que espacios como International Plaza and Bay Street y Hyde Park Village concentran la oferta comercial con marcas internacionales y tiendas al aire libre.

Con esta combinación de experiencias, Tampa Bay se consolida como un destino versátil para los colombianos, en un contexto donde la conectividad y la diversidad de planes marcan la elección de viaje.

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