Lo que ayer empezó como una jornada de “intermitencias” que desesperó a cientos de usuarios en las sedes de la Cancillería, hoy se ha transformado en una crisis de seguridad digital confirmada. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que los servicios de información consular y los trámites ciudadanos, incluyendo la expedición del pasaporte, están bajo una amenaza cibernética que ha paralizado sus sistemas a nivel nacional y en los consulados de Colombia en el exterior.

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A pesar de que los fallos se reportaron desde la jornada anterior, la falta de información clara llevó a que decenas de colombianos madrugaran este 9 de abril con la esperanza de ser atendidos. Imágenes captadas por Noticias Caracol mostraron largas filas de personas que llegaron a las sedes de la Cancillería desde las 2:00 a. m., enfrentándose no solo al frío de la madrugada, sino a la incertidumbre de no saber si el documento obligatorio para viajar sería entregado.

Muchos de los afectados manifestaron tener vuelos programados para los próximos días, lo que ha producido un ambiente de tensión en las afueras de las oficinas. “Llevamos horas esperando y solo nos dicen que no hay sistema, pero nadie da una solución real”, denunciaron varios usuarios que ven cómo sus planes de viaje peligran por este “apagón” digital.

Si bien ayer se hablaba de un problema técnico genérico, el reporte de hoy es mucho más serio. Según la Cancillería, la infraestructura tecnológica del Ministerio está bajo ataque o amenaza, lo que obligó a activar protocolos de seguridad que limitan el acceso a las bases de datos necesarias para la formalización de trámites. Esta situación no solo afecta la expedición física del pasaporte, sino también la solicitud de citas y servicios de apostilla.

Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dado un tiempo estimado para la normalización del servicio. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios a las sedes físicas mientras persista la alerta informática. Esta falla se suma a la ya compleja situación de movilidad que vive el país este jueves por el paro catastral, convirtiendo la jornada en un verdadero reto logístico para los colombianos.

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