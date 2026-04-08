El proceso judicial contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, ha tomado un rumbo definitivo. La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación en su contra por el delito de prevaricato por acción, derivado de las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia, un contrato valorado en cerca de 600.000 millones de pesos.

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La audiencia de formulación de acusación ha sido programada para el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p. m. Las diligencias estarán a cargo de la magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, quien evaluará las pruebas presentadas por el ente acusador tras la imputación de cargos realizada en diciembre de 2025.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva, en su calidad de canciller, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes. En dicho proceso, la unión temporal liderada por la firma Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y cumplía con todos los requisitos legales para la adjudicación. Según la Fiscalía, esta decisión administrativa habría sido contraria al ordenamiento jurídico, lo que desató una crisis institucional y una demanda millonaria contra el Estado por 117.000 millones de pesos tras una conciliación fallida.

Cabe recordar que, por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación ya sancionó a Álvaro Leyva con una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. El juicio disciplinario estuvo marcado por la polémica y los constantes choques entre la defensa del excanciller y el órgano de control.

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Con la radicación de este escrito de acusación, el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio, donde se determinará si el actuar de Leyva fue una decisión soberana de su gestión o si, por el contrario, incurrió en un acto de corrupción administrativa que afectó las finanzas y la seguridad documental del país.

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