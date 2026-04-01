El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al nuevo modelo de pasaportes en Colombia, luego de revelar un problema clave con la empresa que manejaba anteriormente la expedición de estos documentos, según se conoció en sus declaraciones públicas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, la compañía Thomas Greg & Sons no ha entregado el PKI de los pasaportes, es decir, la clave de la información pública que permite validar los documentos que ya fueron expedidos en el país.

Petro mete presión por clave de pasaportes y advierte incumplimiento

El jefe de Estado fue enfático en que este elemento es fundamental para garantizar la continuidad y seguridad del sistema, especialmente en medio de la transición hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes. La ausencia de esta información podría complicar procesos de verificación tanto a nivel nacional como internacional.

Lee También

Lee También

En ese contexto, Petro reiteró la necesidad de que la empresa entregue cuanto antes dicha información, advirtiendo que, de no hacerlo, se configuraría un incumplimiento contractual. El mensaje del mandatario deja ver la tensión que persiste en medio del cambio de operador.

Este nuevo episodio se suma a las preocupaciones que han surgido por la implementación del nuevo esquema, que ha estado bajo la lupa por posibles retrasos y riesgos en la expedición del documento. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el proceso debe avanzar sin contratiempos y con garantías para los ciudadanos.

Nuevo modelo de pasaportes en Colombia arrancó este 1 de abril

Este nuevo capítulo se da justo cuando Colombia puso en marcha el nuevo modelo de producción de pasaportes desde este 1 de abril, en medio de la salida de la empresa Thomas Greg & Sons del proceso.

Las nuevas libretas llegan con un rediseño completo luego de una década sin cambios, e incluyen mayores estándares de seguridad exigidos a nivel internacional. Entre sus características están la lectura mecánica, microchips de última generación, fotografías fantasma y varios elementos que refuerzan la protección del documento.

Además, el nuevo pasaporte incorpora elementos gráficos que representan la cultura del país, en una apuesta del Gobierno por modernizar el documento y alinearlo con estándares globales, mientras se fortalece la seguridad y la identificación de los ciudadanos en el exterior.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.