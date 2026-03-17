Tramitar el pasaporte en Colombia dejó de ser una odisea digital. Desde este lunes 16 de marzo de 2026 , la Cancillería implementó un cambio radical en su modelo de atención: ya no es necesario agendar cita previa para solicitar el documento en las sedes principales de Bogotá.

Esta medida busca eliminar los cuellos de botella que por años afectaron a los viajeros y agilizar la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte que comenzará a expedirse a partir del próximo primero de abril. Sigue a PULZO en Discover Si necesita expedir su pasaporte, solo debe acercarse con su documento de identidad original a los siguientes puntos en Bogotá, en el horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.: Sede Norte: carrera 19 No. 98-03.

Sede Centro: calle 12C No. 8-27.

La entidad aclaró que, si su pasaporte actual todavía está vigente, no es obligatorio cambiarlo después del 1 de abril. Podrá seguir usándolo hasta su fecha de vencimiento sin ningún inconveniente. Tarifas confirmadas: ¿Cuánto costará desde el primero de abril? El costo del documento para 2026 se ajustó únicamente bajo el IPC, manteniendo precios competitivos. Tenga en cuenta que en Bogotá el valor se divide entre el costo base y el impuesto de timbre:

Tipo de Pasaporte Valor en Bogotá (Total) Valor fuera de Bogotá* Ordinario $190.000 $190.000 + Imp. departamentales Ejecutivo $323.000 $323.000 + Imp. departamentales Emergencia $192.000 $192.000 + Imp. departamentales

¿Cómo obtener el 10 % de descuento?

Tras las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo, muchos colombianos tienen en su poder una herramienta de ahorro. Según la Ley 403 de 1997, presentar el certificado electoral más reciente le otorga un descuento del 10 % sobre el valor de la expedición del pasaporte.

Para hacerlo efectivo, simplemente entregue su certificado de votación al funcionario en el momento del trámite. Este beneficio es personal e intransferible y representa un alivio significativo, especialmente para familias que planean viajes internacionales en la próxima temporada de vacaciones.

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