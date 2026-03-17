Esta medida busca eliminar los cuellos de botella que por años afectaron a los viajeros y agilizar la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte que comenzará a expedirse a partir del próximo primero de abril.
Si necesita expedir su pasaporte, solo debe acercarse con su documento de identidad original a los siguientes puntos en Bogotá, en el horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.:
- Sede Norte: carrera 19 No. 98-03.
- Sede Centro: calle 12C No. 8-27.
|Tipo de Pasaporte
|Valor en Bogotá (Total)
|Valor fuera de Bogotá*
|Ordinario
|$190.000
|$190.000 + Imp. departamentales
|Ejecutivo
|$323.000
|$323.000 + Imp. departamentales
|Emergencia
|$192.000
|$192.000 + Imp. departamentales
¿Cómo obtener el 10 % de descuento?
Tras las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo, muchos colombianos tienen en su poder una herramienta de ahorro. Según la Ley 403 de 1997, presentar el certificado electoral más reciente le otorga un descuento del 10 % sobre el valor de la expedición del pasaporte.
Para hacerlo efectivo, simplemente entregue su certificado de votación al funcionario en el momento del trámite. Este beneficio es personal e intransferible y representa un alivio significativo, especialmente para familias que planean viajes internacionales en la próxima temporada de vacaciones.
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