Este domingo, primero de mayo, el presidente Gustavo Petro estuvo en Medellín, capital de Antioquia, para celebrar el Día del Trabajador en Colombia, refiriéndose a temas como seguridad, salud, trabajo y mucho más en frente de una gran cantidad de personas.

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De hecho, se esperaba una participación masiva en apoyo al presidente, puesto que hay muchas personas que están felices con su gestión, pero la realidad es que ahora hay cuestionamientos acerca de si todos los asistentes son realmente seguidores de la movida política del mandatario.

Es más, recientemente salieron videos que muestran que una gran cantidad de personas que asistieron a este evento son parte de grupos indígenas que habrían llegado en buses y chivas para que la plaza se viera completamente llena.

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Estos son los videos en cuestión, compartidos por la periodista Margarita Restrepo:

Para las marchas de Petro en Medellín, tuvieron que traer a todas las comunidades indígenas del departamento para llenar la Alpujarra. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. pic.twitter.com/qxY913qn3f — Margarita Restrepo (@MargaritaRepo) May 1, 2026

Según conoció el diario El Colombiano, aliado de Pulzo, fueron alrededor de “700 personas en aproximadamente 19 vehículos (16 buses y 3 chivas) las que fueron trasladadas al Parque de las Luces desde los municipios de Caucasia, El Bagre, Pueblorrico, Valparaíso, Yarumal, Santa Bárbara, Andes y Tamesis”.

Esto ha despertado toda clase de comentarios en las redes sociales, especialmente de los que no son seguidores de la movida política del presidente, quienes aseguran que esta clase de movimientos, pagados presuntamente por el Gobierno, ya son cada vez más comunes y que eso no está siendo revisado por las autoridades competentes.

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Por su parte, desde los seguidores del Gobierno aseguran que esas personas llegaron allí bajo su propia voluntad para escuchar al presidente y mostrarle su apoyo pensando en las elecciones que se aproximan, en las que esperan que Iván Cepeda gane incluso en la primera vuelta.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.