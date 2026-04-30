Bogotá será nuevamente escenario de movilizaciones este 1 de mayo por el Día del Trabajo, una jornada que reunirá a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. Como es tradición, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales saldrán a las calles en una de las fechas más representativas del calendario social.

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Desde las primeras horas del día comenzarán las concentraciones en varios sectores estratégicos de la capital. La mayoría de los recorridos tendrán como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, donde se espera la mayor asistencia durante la jornada.

Estos son los principales puntos de encuentro confirmados en Bogotá:

Parque Nacional (punto principal de encuentro)

Calle 45 con carrera Séptima

Universidad Nacional (sector de la calle 26)

Calle 72 con carrera 13

Portal de las Américas

Portal Suba

Portal 20 de Julio

Desde estos lugares, los manifestantes avanzarán hacia el centro por corredores clave como la carrera Séptima y la calle 26, lo que provocará complicaciones en la movilidad. Las autoridades prevén que los mayores impactos se sientan en los tramos entre la calle 45 y la Plaza de Bolívar.

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Por eso, el Distrito recomendó a los ciudadanos planear sus trayectos con tiempo, usar rutas alternas y estar atentos a los reportes en tiempo real. La jornada podría extenderse durante gran parte del día, especialmente en el centro de la capital.

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Las autoridades hicieron un llamado a que las movilizaciones sean pacíficas y respeten tanto el derecho a la protesta como la seguridad de todos. Habrá presencia de gestores de convivencia, Policía y equipos de movilidad durante todo el día.

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