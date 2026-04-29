Un operativo de la Fuerza Pública permitió el rescate de cinco personas que permanecían retenidas luego de un ataque armado en zona rural del municipio de Corinto, en el norte del Cauca.

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Según reportes de El País, el ataque ocurrió cuando hombres armados interceptaron un vehículo en el que se movilizaban trabajadores vinculados a un ingenio azucarero. Durante la acción, los agresores dispararon contra el automotor y posteriormente le prendieron fuego, destruyéndolo por completo en medio del asalto.

Información divulgada por el Ejército indica que detrás de este hecho estaría el frente Dagoberto Ramos Ortiz, señalado de operar en el norte del Cauca y de ejecutar acciones contra la población civil y esquemas de seguridad en la zona.

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“Una vez ocurrida la acción terrorista por parte de integrantes del grupo armado organizado residual estructura Dagoberto Ramos Ortiz, fueron desplegadas tropas de la Tercera División del Ejército y sistemas no tripulados ScanEagle de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para ubicar a cinco personas que se transportaban en el vehículo que fue atacado e incinerado en la vereda La Paila, municipio de Corinto, Cauca”, se lee en un comunicado de la institución.

Luego de la incursión, cinco personas fueron retenidas por los atacantes, lo que activó un despliegue inmediato de tropas en el área. En medio de la operación, las unidades lograron ubicar a las víctimas y concretar un rescate exitoso, evitando que la situación escalara aún más.

Rescate en Corinto: cinco personas se salvaron tras ataque armado e incendio de vehículo #HoyEnBlu #RecapBlu pic.twitter.com/CuxiqGLt1B — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 30, 2026

Escolta murió en ataque armado en ingenio de Corinto (Cauca)

Durante el ataque inicial se confirmó la muerte de un escolta, quien hacía parte del esquema de protección de los ocupantes del vehículo. Su fallecimiento se produjo en medio de los disparos registrados durante la emboscada.

Este hecho se suma a la reciente escalada de violencia en el Cauca, donde se registran ataques con explosivos, incineración de vehículos y acciones contra civiles y fuerza pública en vías clave como la Panamericana.

En la zona continúan los operativos de control y búsqueda de los responsables, mientras las autoridades refuerzan la presencia institucional para contener la expansión de estas estructuras ilegales y garantizar la seguridad en el norte del departamento.

Nuestra @FuerzaAereaCol, mediante una de sus aeronaves no tripuladas ScanEagle, logró ubicar el punto de una acción terrorista en Corinto, norte del #Cauca, identificando a cinco personas que se encontraban heridas como consecuencia de este ataque. De forma simultánea, tropas… pic.twitter.com/M6d23k7nFK — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) April 30, 2026

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