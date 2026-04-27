La campaña del senador Iván Cepeda denunció un nuevo ataque contra su sede política en Medellín. Según informaron, el lugar, ubicado en el barrio La Floresta, fue vandalizado con el lanzamiento de piedras y pintura roja sobre la fachada.

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De acuerdo con el equipo del congresista, esta es la segunda vez que se presenta un hecho de este tipo en el mismo punto, lo que ha despertado preocupación por la seguridad y el desarrollo de actividades políticas en la ciudad.

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Tras lo ocurrido, la campaña hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se refuercen las medidas de protección, con el fin de garantizar el ejercicio democrático y evitar nuevos ataques.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas capturadas ni mayores detalles de los responsables.

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