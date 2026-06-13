Iván Cepeda cerró su campaña presidencial en Bogotá con un evento en la Plaza Cultural La Santamaría, a pocos días de la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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Ante cientos de seguidores, el candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida hizo un llamado a la participación masiva en las urnas y pidió que los ciudadanos voten desde temprano para fortalecer la jornada electoral.

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue la necesidad de vigilar el proceso de votación.

Cepeda insistió en que se requiere una amplia red de testigos electorales para supervisar el conteo de votos y garantizar que, según expresó, se respete la voluntad de los ciudadanos y la transparencia del proceso.

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Durante el discurso, también cuestionó a sectores empresariales y mediáticos que, según él, respaldan a su contendor, Abelardo de la Espriella.

Afirmó que su campaña no ha dependido de grandes recursos económicos ni de estrategias de mercadeo político, sino del respaldo ciudadano y de una movilización basada en el apoyo popular.

Además, aseguró que, si llega a la Presidencia, dará continuidad a las transformaciones sociales y políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

En ese contexto, agradeció el respaldo del mandatario, de los jóvenes y de los sectores que acompañan su candidatura, y reiteró que busca consolidar un proyecto de cambio para el país entre 2026 y 2030.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.