En medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal volvió a crear controversia por sus declaraciones sobre lo que podría ocurrir en el país ante un eventual estallido social en un hipotético gobierno del abogado Abelardo de la Espriella.

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Sus palabras se dieron durante una entrevista en ‘Indecisos’, programa de Pulzo, en la que abordó distintos temas políticos y de memoria histórica. Durante la conversación, Cabal lanzó fuertes críticas relacionadas con el pasado del movimiento guerrillero M-19 y cuestionó la forma en que, según ella, se ha construido la narrativa histórica en Colombia.

“Semejante salvaje del M-19, como este bandido de Carlos Pizarro y Hernando Pizarro, no, no, esos no mataron a nadie. Yo veo a los peladitos aquí [se señaló el pecho] con el nombre de Pizarro, con la bandera del M-19… pero si quemaron a los magistrados vivos”, afirmó Cabal durante la entrevista.

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Acá, las palabras de María Fernanda Cabal:

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Sus declaraciones apuntaron a cuestionar lo que considera una distorsión de la historia reciente del país, especialmente en lo relacionado con el conflicto armado. Cabal insistió en que existe una “falsa memoria” que, en su opinión, ha sido construida a partir de relatos incompletos o sesgados.

“En este país nos suplantaron la historia a punta de una falsa memoria llena de mitos y leyendas”, añadió, en una crítica directa a sectores que, según ella, han reivindicado a exmiembros de grupos armados ilegales.

En ese mismo tono, la senadora se refirió a la posibilidad de que se presenten manifestaciones o incluso un estallido social en el marco de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, figura que ha ganado visibilidad en ciertos sectores políticos. Frente a ese escenario, Cabal dejó una frase contundente:

“¡Que pase lo que tenga que pasar! Porque si el miedo es lo que nos va a gobernar, sencillamente entreguemos todo”, concluyó.

Las palabras de Cabal se dan en un contexto político altamente polarizado, en el que distintos sectores han advertido sobre los riesgos de nuevas movilizaciones sociales, dependiendo del rumbo que tome el país tras las elecciones.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La segunda vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio, jornada en la que los ciudadanos definirán quién será el próximo presidente del país.

Este proceso electoral se da tras una primera vuelta en la que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta requerida para ganar en primera instancia.

La cita en las urnas es considerada clave para el futuro político y económico de Colombia, y se espera una alta participación ciudadana en medio de un ambiente marcado por la polarización y el interés generalizado en los resultados.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: