En medio de la controversia por la supuesta suspensión a Gustavo Petro como presidente de Colombia, un nuevo capítulo quedó sobre la mesa de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.

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El mandatario sorprendió este sábado 13 de junio al replicar en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) un video en el que un representante de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) se refirió acerca de las votaciones a nivel nacional en la primera vuelta, pues es un llamado hecho el pasado 20 de mayo de 2026.

“El cristiano no vota por salvadores sino por programas que tienen la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la casa común”, afirmó Monseñor Germán Medina, obispo de Engativá. secretario general del CEC.

Lo cierto es que, en lo que Petro presentó como “el mensaje de la Iglesia católica a toda Colombia”, una publicación señaló que es un supuesto señalamiento de la mencionada institución en contra el candidato de ‘Firmes por la patria’, en medio de la polémica entre unos y otros.

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Si bien el video no es una mención sobre la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, no pasa desapercibido que el presidente lo haya replicado a pocos días de este proceso.

Lo llamativo es que precisamente el comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia remarcó la intención de no continuar con la polarización, en una tensión que ha crecido en el país y que tiene a Petro como foco del tema.

Es importante resaltar que la Iglesia católica no se ha inclinado públicamente como institución sobre ninguno de los candidatos a la presidencia de Colombia, no solo desde la primera vuelta sino para la definición del próximo 21 de junio de 2026.

No pasa desapercibido que el mandatario haya puesto este tema en la mira con el video en cuestión si se tiene en cuenta su alta actividad en su cuenta personal de X, donde tiene más de 8,6 millones de seguidores.

Esta es la publicación con el video en cuestión:

El mensaje de la Iglesia católica a toda Colombia.https://t.co/4xsronk0H9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2026

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Colombia?

Las autoridades encargadas de la organización democrática nacional establecieron el cronograma oficial que rige la definición de la Presidencia de la República para el próximo periodo constitucional. La jornada definitiva de votación por la segunda vuelta presidencial se ejecutará de forma estricta el domingo 21 de junio del presente año en todo el territorio colombiano.

La organización electoral activará las urnas en el territorio nacional desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, garantizando la participación ciudadana masiva. El proceso definirá el nuevo mandatario ejecutivo del país debido a que ninguna fuerza política obtuvo la mayoría absoluta durante la contienda de la primera vuelta.

Los ciudadanos residentes en el exterior disponen de una semana completa para sufragar en los consulados autorizados, iniciando su jornada electoral desde el lunes 15 de junio. Esta medida facilita el derecho al voto de los connacionales inscritos previamente en el censo electoral internacional habilitado por el servicio diplomático.

Los jurados de votación seleccionados cumplirán con el deber de vigilar la transparencia de los escrutinios en las mesas asignadas apenas concluya el horario oficial de sufragio. Las delegaciones de los partidos en contienda postularán sus respectivos testigos electorales para auditar minuciosamente cada fase del procesamiento de datos institucionales.

El organismo electoral mantiene habilitadas las plataformas virtuales institucionales para que los votantes locales consulten con anticipación la ubicación exacta de sus puestos de votación asignados. El cumplimiento puntual de este trámite ciudadano optimiza el flujo de personas en los centros urbanos y evita congestiones innecesarias durante la trascendental jornada.

El candidato que logre la victoria en las urnas asumirá de manera formal la jefatura del Estado el próximo 7 de agosto, liderando los destinos de la nación. La alta participación democrática fortalece la legitimidad de las instituciones estatales y define el rumbo de los proyectos gubernamentales en el territorio nacional.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.