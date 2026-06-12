La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro dirigiera un mensaje a los colombianos mediante una alocución presidencial por televisión abierta este 12 de junio quedó descartada.

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Esto luego de que Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) decidió negar la solicitud presentada por el Gobierno al concluir que no se cumplían los requisitos exigidos para interrumpir la programación habitual de los canales.

La determinación se conoció luego de que la entidad evaluara la petición bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia, que establece condiciones específicas para autorizar este tipo de espacios excepcionales en los medios de comunicación.

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Cabe mencionar que la intervención que tenía prevista el mandatario, al parecer, coincidía con la transmisión del partido entre Estados Unidos y Paraguay; sin embargo, en un comunicado la CRC no mencionó esa situación dentro de las razones que dio para tomar la decisión.

CRC concluyó que no se acreditaron condiciones de urgencia ni excepcionalidad

En su pronunciamiento, la CRC señaló que la solicitud no demostró la existencia de circunstancias extraordinarias que justificaran una intervención obligatoria en la programación de televisión abierta.

La entidad explicó que las alocuciones presidenciales son mecanismos excepcionales y que su autorización depende de que se acrediten criterios de urgencia, necesidad e interés público que hagan indispensable acudir a ese formato de comunicación.

Además, aclaró que la negativa no impide que el jefe de Estado transmita su mensaje a la ciudadanía por otros medios institucionales o canales oficiales del Gobierno. La comisión también enfatizó que la decisión no constituye un acto de censura, sino la aplicación de los criterios definidos por las normas y la jurisprudencia vigente.

#NACIÓN | La Comisión de Regulación de Comunicaciones (@CRCCol) negó la solicitud de alocución presidencial que el Gobierno pretendía emitir este 12 de junio. La entidad concluyó que no se acreditaron los criterios de urgencia y excepcionalidad exigidos por la jurisprudencia… pic.twitter.com/GWAC9mVutO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 13, 2026

Petro habló de censura tras la decisión de la CRC

La respuesta de la CRC provocó una reacción inmediata de Petro, quien cuestionó la determinación y aseguró que se trataba de una limitación a su posibilidad de dirigirse al país.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que había sido censurado y expresó su inconformidad con la negativa de la entidad reguladora. En sus mensajes, sostuvo que la situación se producía en un contexto de alta relevancia para la discusión pública nacional.

“La CRC me ha censurado, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia, no es importante, no les importa”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Las declaraciones del presidente abrieron un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y distintos organismos del Estado, mientras continúa el debate sobre los alcances de las alocuciones presidenciales y los límites establecidos para su utilización en la televisión abierta.

Sin embargo, el Ejecutivo llevó a cabo la transmisión del mensaje del mandatario, pero por plataformas digitales, redes sociales y demás canales institucionales.

🔴#EnVivo| Intervención del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego https://t.co/TGryzucvrG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 12, 2026

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.