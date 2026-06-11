A Gloria Arizabaleta se le ha vuelto un dolor de cabeza emitir un auto en el que ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo por presunta participación indebida en política. Luego de que la Procuraduría la apartó de su cargo como congresista por posible prevaricato, apareció la posibilidad de que a la representante a la Cámara por el Valle la capturen.

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Después de ser suspendida, Red+ dio a conocer que Arizabaleta envió un mensaje a la Corte Suprema de Justicia para ponerse a disposición de las autoridades en caso de que tenga que ser procesada.

La posible detención, y la acusación por prevaricato, se daría porque la congresista del Pacto Histórico suspendió al jefe de Estado con irregularidades que van en contravía de la ley. De hecho, la representante tuvo que echar para atrás su auto porque la sanción en contra de Petro por participar en política debe hacerse a través de una votación en la Comisión de Acusaciones que Arizabaleta preside.

Aunque ella declaró que el auto sigue en pie, tendría que discutirse en su comisión y ella tendría que moderarla. Sin embargo, con la suspensión que tuvo, otro congresista debe encargarse de proceder o frenar el caso contra Petro.

Luego de ser señalada por prevaricato, la Corte Suprema de Justicia adelantó las investigaciones y el magistrado que lleva el caso ordenó inspeccionar la oficina de la congresista para hallar posibles materiales que prueben si hubo delito.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.