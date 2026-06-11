El terremoto político y jurídico que sacude al país por cuenta de la permanencia de Gustavo Petro en el poder está lejos de enfriarse. Aunque sectores afines al Gobierno intentaron instalar la narrativa de que la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, había dado marcha atrás y reversado la polémica suspensión provisional del mandatario, la realidad es completamente distinta: la medida sigue en firme y la congresista no piensa ceder un solo milímetro.

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La propia Arizabaleta se encargó de disipar el humo y desmentir las versiones que hablaban de una supuesta rectificación de su parte, confirmando que la histórica decisión sigue su curso legal dentro de las instituciones.

Los detalles de este nuevo round salieron a la luz en Mañanas Blu, donde se reveló una comunicación directa de la representante de la Comisión de Acusaciones. Arizabaleta aclaró sin rodeos el verdadero alcance del segundo documento emitido horas después del auto original, el cual fue interpretado erróneamente por muchos como una echada para atrás.

Arizabaleta insistió en que el traslado de la decisión al pleno de la Comisión de Acusaciones y la notificación al presidente del Congreso, Lidio García, no es una reversión del fallo, sino el trámite técnico y obligatorio que contempla la ley para que la medida cautelar sea revisada y ratificada por la célula legislativa.

La decisión de suspender de forma inmediata al jefe de Estado por presunta participación en política ha desatado un debate de grandes proporciones entre expertos constitucionalistas y políticos. Mientras el círculo de la Casa de Nariño tilda la actuación de inviable, en los pasillos del Congreso la discusión técnica arde.

Por un lado, varios analistas señalan que el envío de la providencia a consulta no frena los efectos inmediatos de la orden emitida por Arizabaleta, lo que mantiene al mandatario en una posición de extrema debilidad institucional. Por el otro, juristas argumentan que para hacer efectiva la salida provisional de Petro se requiere surtir un juicio político completo que involucre tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República.

Como era de esperarse, la respuesta desde el Ejecutivo fue descalificar la competencia de la representante de la Comisión de Acusaciones. El presidente Gustavo Petro tildó el proceso como una maniobra irregular, buscando restarle validez jurídica a la determinación de Arizabaleta, mientras que su ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró el rechazo oficialista tildando la medida de inconstitucional.

Sin embargo, la presión ahora se traslada a los tribunales. Paralelo al avance del caso en la Comisión de Acusaciones, ya se han anunciado denuncias por presunto prevaricato contra Arizabaleta ante la Corte Suprema de Justicia por parte de sectores que consideran que se excedió en sus funciones. El pulso por el poder está al rojo vivo y la congresista ya dejó claro que no piensa recular.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.