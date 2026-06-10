La intervención del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas provocó una nueva controversia internacional. Esta vez, la reacción llegó de parte de Israel, cuyo embajador ante la ONU, Danny Danon, lanzó un duro mensaje contra el mandatario colombiano luego de escuchar sus declaraciones sobre el nazismo y los conflictos en Oriente Medio.

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(Vea también: “Es lamentable”: Petro enfureció en la ONU porque se pararon cuando él hablaba de los nazis)

Petro fue el encargado de abrir una sesión especial del Consejo de Seguridad organizada por Colombia, país que durante este mes ejerce la presidencia rotatoria del organismo. Durante su intervención, el jefe de Estado colombiano insistió en la necesidad de promover el diálogo entre civilizaciones, cuestionó los bloqueos económicos contra varios países y volvió a hacer referencias al nazismo en el contexto de los conflictos actuales.

Entre otras afirmaciones, el mandatario sostuvo que “estamos volviendo a la era de los nazis”, una frase que generó una inmediata respuesta por parte del representante israelí.

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A través de su cuenta en la red social X, Danon publicó un mensaje en el que cuestionó duramente tanto el contenido del discurso como los antecedentes recientes del presidente colombiano.

“Tras tuitear ‘Heil Hitler’ sin siquiera molestarse en disculparse, la plataforma del Consejo de Seguridad de la ONU dio voz a un líder delirante que difunde declaraciones antisemitas. Hoy, el Presidente de Colombia incluso afirmó que ‘Estamos volviendo a la era de los nazis’”, escribió el diplomático.

Pero el mensaje no terminó allí. Danon agregó una frase que rápidamente llamó la atención por la dureza de sus palabras contra el mandatario colombiano. “No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana, pero nada justifica las palabras reprobables que salieron de su boca”, añadió.

After tweeting “Heil Hitler” and not even bothering to apologize, the UN Security Council platformed a delusional leader who spreads anti-Semitic statements. Today the President of Colombia even claimed that “We’re going back to the era of the Nazis” It is not clear what he took… pic.twitter.com/1YlOe40nbI — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) June 10, 2026

La reacción ocurre apenas unos días después de otra polémica protagonizada por Petro. El pasado 7 de junio, el mandatario escribió en su cuenta de X la expresión “Heil Hitler”, una consigna históricamente asociada al régimen nazi de Adolf Hitler. La publicación generó una ola de críticas en distintos sectores políticos y diplomáticos debido a la carga histórica de la frase.

En ese momento, Danon ya había expresado públicamente su rechazo. “Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sea lo que sea lo que esté pasando en su vida personal, hay líneas que nunca deben cruzarse. Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa de la que no hay retorno”, escribió entonces el embajador israelí.

Además, le pidió retractarse antes de asumir la conducción de la sesión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, hasta ahora Petro no ha emitido una disculpa pública relacionada con esa publicación.

Durante el debate de este miércoles, el presidente colombiano también defendió la necesidad de poner fin a los bloqueos económicos contra países como Irán, Cuba y Venezuela. Asimismo, respondió a cuestionamientos de la delegación de Estados Unidos por las comparaciones que ha realizado entre el nazismo y las guerras en Oriente Medio.

Petro afirmó que ninguna civilización puede ser considerada maligna y aseguró que “toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios”. También pidió que cualquier exigencia relacionada con la eliminación de armas nucleares se aplique a todos los países sin excepciones.

Las declaraciones del mandatario y la respuesta del embajador israelí añaden un nuevo capítulo a las tensiones diplomáticas que han marcado la relación entre Colombia e Israel durante los últimos años, una relación que se ha deteriorado por las diferencias frente al conflicto en Medio Oriente y por los constantes cruces de declaraciones entre ambos gobiernos.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.