Una nueva controversia internacional rodea al presidente Gustavo Petro luego de que utilizara la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de X, una frase asociada históricamente al régimen nazi de Adolf Hitler. La publicación generó una ola de críticas dentro y fuera de Colombia y ahora provocó una dura reacción desde Israel, justo cuando el mandatario se prepara para presidir un debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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El episodio ocurrió este 7 de junio, cuando Petro —en medio de un montón de mensajes contenciosos y atacando a diestra y siniestra— respondió a una columna de opinión que cuestionaba el rumbo del país y planteaba la necesidad de fortalecer el orden, la autoridad y la libertad económica. Como reacción al texto, el mandatario escribió la expresión “Heil Hitler”, una consigna utilizada durante la Alemania nazi como saludo de exaltación y lealtad hacia Adolf Hitler.

La publicación rápidamente se convirtió en tendencia y despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y diplomáticos debido a la carga histórica que tiene la frase, asociada a uno de los regímenes más violentos y condenados de la historia moderna.

Una de las respuestas más contundentes llegó desde Israel. Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, rechazó públicamente las palabras del jefe de Estado colombiano y le pidió retractarse antes de que asuma un papel protagónico en el Consejo de Seguridad de la ONU.

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“Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sea lo que sea lo que esté pasando en su vida personal, hay líneas que nunca deben cruzarse. Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa de la que no hay retorno”, escribió Danon en la misma red social.

El diplomático fue más allá y lanzó una exigencia directa al mandatario colombiano. “Espero que recapacite y se disculpe antes de este miércoles, cuando está programado para presidir el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, agregó.

President of Colombia, @petrogustavo, whatever is going on in your personal life, there are lines that must never be crossed. Using Nazi slogans is a disgraceful low from which there is no coming back. I hope you come to your senses and apologize before this Wednesday, when you… https://t.co/AfRgM9HQYh — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) June 8, 2026

Las declaraciones de Danon se producen en un momento especialmente delicado de las relaciones entre Colombia e Israel, que han atravesado varios episodios de tensión durante el gobierno de Petro debido a las diferencias sobre el conflicto en Medio Oriente.

El mensaje del presidente colombiano también llamó la atención porque se produjo a pocos días de que Colombia asuma la conducción de una de las sesiones más importantes del Consejo de Seguridad de la ONU, escenario donde se discuten asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacional.

Hasta el momento, Gustavo Petro no ha emitido una explicación pública sobre el significado de su publicación ni ha respondido a la solicitud de disculpas formulada por el representante israelí.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y suma un nuevo capítulo a las controversias internacionales que han marcado la relación del mandatario colombiano con varios gobiernos y representantes diplomáticos durante los últimos años.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.