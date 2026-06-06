Gustavo Petro echó más leña al fuego a la entrega de bandera que hizo a la Selección Colombia para despedirla por su viaje para jugar el Mundial de Norteamérica 2026. Todo se dio por dos imágenes que el presidente publicó de Yerry Mina con él y otra con Álvaro Uribe años atrás.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: FCF respondió por polémica en acto con Petro: “Al margen de cualquier consideración política”)

En la primera, el presidente se muestra con la camiseta ‘Tricolor’ saludando al central de la selección en el acto protocolario con el combinado nacional. A Mina se le ve serio, pero le da un estrechón cordial al jefe de Estado. Por otro lado, la segunda toma es una captura de un video en el que Uribe rodea con el caballo al futbolista mientras le toca la cabeza

Lo que despertó el disgusto de la opinión pública fue el mensaje que puso el mandatario: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

Lee También

Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas. pic.twitter.com/YbSHpRXY79 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

El rechazo se dio porque tildaron de racista al presidente y alimentó un discurso que ha caído contra los jugadores de la Selección Colombia, que se vieron serios en el acto protocolario con el Gobierno, mientras en otras escenas con otros políticos se han mostrado más relajados.

Uno de los que más se mostró disgustado fue Estefanel Gutiérrez, quien fue concejal de Barranquilla y es representante a la Cámara por Atlántico electo. El futuro congresista del Cambio Radical se mostró indignado por el tuit de Petro, ya que él es afro.

“Un nuevo ataque racista del presidente que por los negros no hizo nada en cuatro años de Gobierno”, dijo Gutiérrez.

(Lea también: “Video para James”: hija de Petro habló del capitán de Colombia después de aparente desplante)

Además, publicó un video en el que le recordó a Petro algunos desplantes y asegurando que dejó marginada a la comunidad afro. Por ejemplo, recordó el problema que tuvo con el ministro de la Igualdad en 2025, Carlos Rosero, al meterse con su piel por no permitir la llegada de su sucesor, Juan Carlos Florián.

Sumado a ello, Gutiérrez también recordó cuando Francia Márquez mostró abiertamente las fracturas en su relación con el Gobierno actual y aseguró que el presidente estaba dejando de lado a la población afro.

Un nuevo ataque racista del presidente que por los negros no hizo NADA en cuatro años de gobierno. https://t.co/LFScjzqyef pic.twitter.com/vakvKsN6T5 — Estefanel Congresista 🏛️ (@EstefanelGP) June 6, 2026

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.