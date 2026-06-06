La investigación por uno de los hallazgos más estremecedores de los últimos días en Cundinamarca dio un paso clave. Medicina Legal confirmó la identidad de los tres hombres encontrados muertos en una zona rural de Soacha, un caso que ha causado conmoción por las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez.

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La confirmación de las identidades representa un avance fundamental dentro del proceso judicial, pues permitirá a los investigadores profundizar en la reconstrucción de los hechos y fortalecer las líneas de trabajo encaminadas a esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía mantienen activas las labores investigativas para establecer el móvil del triple homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso sigue siendo objeto de análisis por parte de las autoridades debido a la complejidad de las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos.

Cabe mencionar que el hallazgo fue reportado hacia las 10:15 de la mañana del jueves 4 de junio mediante una alerta emitida por habitantes del sector. Los residentes informaron a las autoridades sobre la presencia de varios cadáveres en una zona apartada y de difícil acceso, ubicada en inmediaciones del municipio de Soacha.

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Dificultades en investigación de cadáveres hallados en Soacha

Los cuerpos fueron encontrados en el sector conocido como El Cielo, a unos 40 minutos del casco urbano de Soacha, sobre una vía terciaria que conecta con la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La ubicación del hallazgo ha llevado a una articulación entre distintas entidades, debido a la cercanía del lugar con los límites de la capital.

La primera alerta habría sido dada por un campesino que transitaba por la zona y que posteriormente avisó a otros habitantes. Incluso, medios locales reportaron la circulación de un audio por WhatsApp en el que se advertía sobre la presencia de los cuerpos y se solicitaba la intervención urgente de las autoridades.

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó detalles que encendieron las alarmas entre los investigadores y explicó que las víctimas presentaban evidentes signos de tortura y que los cuerpos estaban parcialmente incinerados, una situación que obligó a activar los protocolos forenses correspondientes.

Asimismo, destacó una de las principales dificultades que enfrenta la investigación. “En este momento, y dada la ubicación donde se encontraron los cuerpos, no contamos con cámaras de seguridad. Estamos realizando labores comunitarias con empresas del sector para identificar si observaron el paso de vehículos sospechosos y así establecer qué ocurrió”, indicó el coronel Gómez Ramírez.

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