Un hallazgo extraño y perturbador tiene en alerta a vecinos de Kennedy, en Bogotá, luego de que apareciera un cuerpo sin vida abandonado en plena calle. El caso se conoció tras el reporte de uniformados que patrullaban el sector y detectaron una situación fuera de lo común.

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Todo comenzó cuando los policías notaron una figura inusual entre residuos, lo que despertó sospechas. “Nuestros policías observan una figura extraña, básicamente como envuelta en unas espumas de tipo colchón con una tela oscura, que les parece de manera extraña”, explicó el teniente coronel Edward Vargas, citado por El Tiempo. Al revisar con más detalle, confirmaron que se trataba de un cuerpo.

Misterio por cuerpo hallado entre basura en Kennedy

El cadáver estaba oculto entre basura y materiales de reciclaje, cerca de contenedores ubicados en inmediaciones de la avenida Villavicencio y del coliseo Cayetano Cañizares. La forma en la que fue dejado llamó la atención por lo inusual, lo que aumentó la incertidumbre en la zona.

Luego del hallazgo, se acordonó el lugar para evitar alteraciones y permitir la inspección correspondiente. “Inmediatamente informan a la central de radio e inician todo el protocolo para acordonar el área e informarle a los organismos correspondientes de poder realizar la inspección a cadáver”, indicó Vargas al medio citado.

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Por ahora, no se conoce la identidad de la víctima ni qué pudo haber pasado antes de que el cuerpo fuera abandonado en ese punto. “En este momento se están adelantando todas las investigaciones necesarias para poder dar con el paradero de los responsables de este hecho”, aseguró el oficial.

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Mientras tanto, la clave está en revisar cámaras de seguridad cercanas y en recoger testimonios de quienes transitan por el sector, en un intento por aclarar este caso que volvió a encender las alarmas en el suroccidente de Bogotá.

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