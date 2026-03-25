En medio de los escándalos de orden público en Bogotá, una alarmante situación de maltrato animal tiene en máxima alerta a los residentes del barrio Quirigua (ver mapa), en el occidente de la ciudad, donde hasta los menores de edad están bajo amenaza.

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Lo que inicialmente se interpretó como casos aislados de mascotas enfermas ha derivado en una grave emergencia comunitaria luego de detectarse un patrón sistemático de afectaciones en diversos puntos del sector.

Según denuncian los habitantes replicadas por Noticias RCN, la problemática persiste desde hace más de un mes y ha causado un clima de zozobra entre los dueños de animales de compañía.

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La creciente preocupación motivó a los vecinos a ejecutar investigaciones independientes para hallar el origen del daño. Durante sus recorridos por las zonas verdes y parques locales, los ciudadanos descubrieron evidencias inquietantes de sustancias tóxicas camufladas estratégicamente entre la vegetación y en las esquinas de las calles.

Estos hallazgos confirmaron las sospechas de un presunto envenenamiento masivo que ya ha cobrado la salud de varios caninos en la zona. Lo preocupante es porque esta situación llegue a afectar a niños que jueguen en esas zonas.

Testimonios de residentes líderes, como Gloria Ariza, señalan que mediante la observación comunitaria se habría identificado a una mujer de avanzada edad como la presunta responsable de esparcir los químicos letales.

“Sí, veneno. Un peligro silencioso que no solo afecta a los perros. También a cualquier otro animal… y a cualquier niño que juegue cerca”, indicó Ariza.

Ante esta grave acusación, proteccionistas como Caroline Castiblanco han hecho un llamado urgente a las autoridades para visibilizar el caso y frenar la pérdida de más vidas. La comunidad exige una intervención inmediata de la Policía Ambiental y el Instituto de Protección Animal.

“Esto no es un rumor aislado. Es una alerta que lleva semanas creciendo mientras más perros aparecen afectados”, aseguró Castilblanco.

Mientras se adelantan las denuncias formales, se recomienda a quienes transitan por el Quirigua extremar las precauciones con sus mascotas, evitando que olfateen o ingieran elementos extraños en el suelo. La vigilancia colectiva es ahora la única herramienta para proteger a los animales del barrio.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Denunciar el maltrato animal en Bogotá es una obligación ciudadana que permite a las autoridades intervenir y rescatar a seres sintientes en situación de vulnerabilidad. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) es la entidad encargada de liderar estas acciones en la capital, trabajando de manera conjunta con la Policía Metropolitana.

Según el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, existen canales específicos dependiendo de la gravedad y la inmediatez del caso, garantizando que cada reporte reciba el trámite técnico y legal correspondiente.

Para asegurar una respuesta efectiva, el Distrito ha establecido un protocolo claro que los ciudadanos deben seguir. De acuerdo con la información del IDPYBA y el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, el proceso para denunciar se divide en las siguientes etapas:

Urgencias vitales: si el animal está en riesgo de muerte inminente o el maltrato ocurre en flagrancia, se debe llamar inmediatamente a la Línea de Emergencias 123.

si el animal está en riesgo de muerte inminente o el maltrato ocurre en flagrancia, se debe llamar inmediatamente a la Línea de Emergencias 123. Línea contra el maltrato: para reportar negligencia, sobreexplotación o abandono, comunicarse a la línea gratuita 01 8000 11 51 61 o al fijo (601) 439 9801.

para reportar negligencia, sobreexplotación o abandono, comunicarse a la línea gratuita 01 8000 11 51 61 o al fijo (601) 439 9801. Denuncia virtual: enviar un correo electrónico con pruebas (fotos o videos) a proteccionanimal@animalesbog.gov.co o usar la plataforma ‘Bogotá Te Escucha’.

Casos penales: si el maltrato causa la muerte o lesiones graves, se debe denunciar ante el grupo GELMA de la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122.

La efectividad de la denuncia depende en gran medida de la calidad de la información suministrada. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, es fundamental indicar la ubicación exacta de los hechos, una descripción del presunto agresor y el estado visible del animal.

Estos datos permiten que el Escuadrón Anticrueldad realice las visitas de verificación y emita los conceptos médicos necesarios para que los Inspectores de Policía o la Fiscalía procedan con las sanciones legales, que en Colombia pueden incluir multas económicas o penas de prisión.

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