Se sigue moviendo el tablero para la segunda vuelta y unos de los votos que quieren conquistar tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella son los de los candidatos que ya fueron derrotados pero que quedaron con un valioso electorado. Uno de ellos es, sin duda alguna, Sergio Fajardo, quien alcanzó unos importantes sufragios de por encima de un millón, lo que lo convierte en un foco atractivo, principalmente para la izquierda.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ¿Oviedo, Claudia López y Fajardo se unirán a De la Espriella? Paloma Valencia dio pista)

Sin embargo, ese millón de votos que consiguió el aspirante de centro parece que ya ha comenzado a fragmentarse para ambos espectros políticos de los que disputarán la presidencia en las elecciones del 21 de junio. Precisamente, ‘Primero la democracia’, un considerable grupo que apoyó al exalcalde de Medellín, sorprendió al pedir una reunión con De la Espriella y José Manuel Restrepo.

La decisión de este movimiento político se da porque rechaza un continuismo del Gobierno de Gustavo Petro, el cual ve reflejado en Cepeda. Y aunque reconocieron que era un escenario que querían evitar, aseguraron que el actual ejecutivo ha tenido fallos en el sistema de salud, seguridad, inversión, empleo y decaída en las finanzas públicas.

Lee También

Además, rechazaron votar a favor del Pacto Histórico, al afirmar que durante la contienda, su candidato y el presidente de Colombia menospreciaron al centro político de Fajardo. Además, aseguraron que en ese escenario es imposible tomar una postura neutral y optar por el voto en blanco.

“No podemos apoyar un proyecto político que, durante años, promovió ataques sistemáticos contra Sergio Fajardo y contra quienes representamos una visión independiente del país… Debemos votar en contra de Cepeda y Petro“, dice el comunicado de ‘Primero la democracia’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KienyKe (@kienyke)

(Lea también: Jennifer Pedraza preocupa a sus votantes: evalúa apoyar al candidato de Gustavo Petro)

Con ello, se desmarcan directamente del candidato al que apoyaron en primera vuelta, ya que él ha dado múltiples portazos en apoyar a De la Espriella, ya que no lo considera una persona ideal para ser huésped de la Casa de Nariño. No obstante, el colectivo ha asegurado que vaya a dar el apoyo abierto al líder de Defensores de la patria.

Eso sí, mostraron su clara oposición a la ‘paz total’ y defendieron la Constitución de 1991, el sistema de salud y hablaron de combatir la corrupción, pilares que De la Espriella ha mencionado en su campaña.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: