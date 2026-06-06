El creador de contenido Westcol decidió, por ahora, no aceptar la invitación que le había hecho la candidata vicepresidencial Aída Quilcué para visitar su comunidad indígena y realizar una transmisión en vivo desde ese territorio.

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La respuesta del influencer llegó a través de un mensaje publicado en la red social X, donde agradeció la invitación de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pero dejó claro que, en medio de la segunda vuelta presidencial, considera más importante promover espacios de discusión sobre propuestas y debates políticos.

“Muchas gracias por la invitación doña Aída. Me siento muy honrado por la oportunidad”, escribió inicialmente.

Sin embargo, explicó que actualmente las prioridades de su audiencia son otras. “En segunda vuelta mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, señaló.

Westcol agregó que se encuentra trabajando en la organización de posibles encuentros entre candidatos, fórmulas vicepresidenciales o jóvenes vinculados a las distintas corrientes políticas del país.

“Quiero ser lo más transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven”, manifestó el creador de contenido, quien en las últimas semanas ha ganado protagonismo dentro de la conversación política nacional debido al alcance de sus transmisiones y opiniones en redes sociales.

A pesar de rechazar la invitación por el momento, Westcol dejó abierta la puerta para realizar la visita en el futuro.

“Me gustaría igualmente en futuro poder ir y conocer su cultura y sus raíces si me lo permite”, escribió en el mismo mensaje.

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La respuesta llegó después de que Aída Quilcué anunciara públicamente que había consultado con las autoridades espirituales de su comunidad sobre la posibilidad de recibir al ‘streamer’ en un territorio que calificó como sagrado.

La líder indígena explicó que la decisión no dependía únicamente de ella y que debía ser tomada colectivamente por la comunidad.

“He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad”, escribió Quilcué.

Tras esas consultas, la candidata vicepresidencial confirmó que Westcol era bienvenido y que incluso estaban dispuestos a realizar el esperado stream.

“Gracias por su interés para conocer nuestra cultura y cosmovisión de nuestros pueblos. Estoy segura que Colombia podrá descubrir a través de sus canales los orígenes de nuestra sociedad”, afirmó.

Aunque el encuentro finalmente no se realizará en el corto plazo, el intercambio de mensajes mostró un tono cordial entre ambas partes. Mientras Quilcué buscaba abrir las puertas de su comunidad para dar a conocer la cultura indígena, Westcol optó por concentrarse en la coyuntura electoral y en la posibilidad de promover espacios de debate entre las diferentes visiones políticas que hoy se disputan la Presidencia de Colombia.

Sin embargo, esto no deja de ser un golpe duro para la campaña de Iván Cepeda, que no pudo apalancarse de la audiencia del joven antioqueño. En el pasado, el candidato del Pacto Histórico se negó a estar en una charla con Westcol y, por el contrario, Abelardo de la Espriella se dio un baño de popularidad con su aparición allí. Posteriormente, cuando Cepeda quiso salir allí, ya no pudo.

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