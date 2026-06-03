Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de la campaña de Iván Cepeda, aceptó participar en un stream con el creador de contenido Westcol, en una apuesta por acercar la política a audiencias digitales.

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La confirmación se dio en medio de la estrategia de campaña que busca ampliar su presencia en plataformas de ‘streaming’, donde el equipo de Cepeda intenta conectar con públicos jóvenes que consumen información principalmente en redes sociales.

Quilcué señaló además que ve con buenos ojos la interacción con este tipo de espacios digitales, al considerar que permiten abrir conversaciones con sectores que normalmente no participan en debates políticos tradicionales.

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“Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream. Gracias por su interés para conocer nuestra cultura y cosmovisión de nuestros pueblos. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”, indicó Quilcue.

Juventud y ciudadanía Colombiana: He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí;… — Aida Quilcué (@aida_quilcue) June 3, 2026

El streamer Westcol, uno de los creadores de contenido más seguidos en el país, ha incorporado a su formato entrevistas y conversaciones con figuras públicas, lo que ha convertido sus transmisiones en espacios de alto impacto mediático.

Westcol propuso debate con fórmulas vicepresidenciales

El creador de contenido Westcol propuso la realización de un debate con fórmulas vicepresidenciales en el marco del actual panorama político, una idea que abrió conversación entre diferentes sectores de la campaña.

Esa propuesta plantea un formato de discusión en ‘streaming’, enfocado en acercar las posturas de los aspirantes a la vicepresidencia a audiencias que consumen contenidos en plataformas digitales, especialmente en redes sociales.

Con la respuesta de Quilcué, queda por confirmar si se hará una transmisión individual o si también participará Juan Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella.

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