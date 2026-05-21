Cada vez más personas buscan alternativas para ver películas sin pagar varias plataformas de streaming al mismo tiempo. En medio de esa tendencia, un canal comenzó a ganar popularidad por ofrecer contenido gratuito y completamente legal dentro del mismo YouTube.

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(Vea también: Cómo activar la función de YouTube que muchos pedían hace años: paso a paso)

Se trata de NetMovies, una plataforma que publica películas completas de distintos géneros y que empezó a llamar la atención de usuarios en redes sociales por la facilidad para acceder al catálogo sin descargas peligrosas ni páginas piratas.

El crecimiento de esta alternativa se impulsó en TikTok, Facebook y X, donde varios usuarios recomiendan el canal por tener películas completas y legales sin salir de YouTube.

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Aunque el catálogo cambia constantemente, el canal sigue sumando reproducciones y empezó a convertirse en una de las opciones más mencionadas para quienes buscan películas gratis en internet.

Cómo acceder gratis a las películas de NetMovies en YouTube

Para ver las películas no hace falta instalar aplicaciones externas ni ingresar datos bancarios. Los usuarios solo deben entrar a YouTube y buscar el canal oficial de NetMovies.

Dentro del perfil aparecen decenas de producciones completas disponibles gratuitamente, incluyendo películas de acción, drama, terror, suspenso, comedia y cine clásico.

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Además, el contenido puede verse desde celulares, computadores y televisores inteligentes, algo que facilitó que muchas personas comenzaran a compartir la plataforma como una alternativa sencilla para encontrar entretenimiento sin pagar suscripciones mensuales.

Uno de los aspectos que más comentarios provoca es que algunas producciones aparecen dobladas al español o cuentan con subtítulos, algo que amplió todavía más el interés de usuarios latinoamericanos.

El aumento del streaming impulsó alternativas gratuitas

El alza de precios en varias plataformas de streaming llevó a muchas personas a explorar nuevas formas de acceder a películas y series sin aumentar gastos mensuales.

Por esa razón, propuestas gratuitas como NetMovies comenzaron a ganar fuerza entre usuarios que prefieren contenido legal, fácil de usar y disponible desde aplicaciones masivas como YouTube.

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