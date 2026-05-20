Uber Colombia informó, con base en un estudio hecho por Ipsos, que el 74 % de los paisas que usan taxi en Medellín ya solicita el servicio a través de aplicaciones móviles.

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El informe muestra cómo la transformación digital cambió la manera en la que los ciudadanos se movilizan en la capital antioqueña y posicionó al taxi por ‘apps’ como una de las principales alternativas de transporte.

Según el estudio, el taxi solicitado mediante plataformas digitales ya es la segunda forma de movilidad más utilizada en Medellín, únicamente por detrás del sistema integrado del Metro de Medellín y Metroplús.

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Incluso, esta modalidad ya supera al uso del automóvil particular en la ciudad.

Cómo piden taxi los paisas en Medellín

El análisis de Ipsos también mostró cómo cambió el comportamiento de los usuarios frente al servicio tradicional de taxi.

Aunque las aplicaciones lideran la preferencia, todavía existen otros canales utilizados por los ciudadanos:

El 37 % toma taxis directamente en la calle;

Otro 37 % los solicita mediante llamadas telefónicas;

El 19 % los pide por WhatsApp.

Sin embargo, las plataformas digitales siguen consolidándose como la opción más frecuente entre quienes utilizan este tipo de transporte.

El estudio también evidenció el crecimiento de Uber Taxi, la alternativa desarrollada junto a TaxExpress. De acuerdo con los resultados, el 73 % de los usuarios reconoce a Uber Taxi como una buena alternativa de movilidad en Medellín.

Además, el 50 % de quienes solicitan taxis mediante ‘apps’ aseguró preferir hacerlo a través de la plataforma de Uber.

Seguridad y rapidez impulsan uso de Uber Taxi

Uno de los aspectos más destacados en el informe tiene que ver con la percepción de seguridad y satisfacción de los usuarios.

Según el estudio, el 84 % de quienes han usado Uber Taxi asegura sentirse satisfecho con la experiencia y el 88 % afirma sentirse muy seguro utilizando el servicio mediante la aplicación.

Entre los factores más valorados por los paisas aparecen:

Transparencia en el precio final;

Tiempos de espera cortos;

Calidad del servicio;

Herramientas de seguridad dentro de la ‘app’.

Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, aseguró que los resultados muestran la confianza que los usuarios tienen tanto en el taxi tradicional como en las herramientas tecnológicas.

Además, destacó que Medellín cuenta con los taxistas mejor calificados del país dentro de Uber Taxi, con un promedio de 4,96 estrellas.

Según la compañía, la alianza tecnológica permitió modernizar la experiencia del servicio tradicional y hacer más competitiva la movilidad urbana en la ciudad.

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