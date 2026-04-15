La plataforma tecnológica de movilidad dio un golpe sobre la mesa y anunció una expansión sin precedentes en el país. Lo que antes era un servicio limitado a las principales capitales, ahora busca cubrir prácticamente toda la geografía colombiana, transformando su modelo de operación.

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Uber confirmó que su aplicación estará disponible en los 32 departamentos de Colombia, pasando de una cobertura de 22 ciudades a más de 1.100 municipios. Con este movimiento, la compañía busca eliminar las barreras geográficas y consolidarse como una herramienta de transporte y generación de ingresos en regiones donde antes no tenía presencia.

Para esta nueva etapa nacional, los servicios que estarán habilitados en todo el territorio son:

Uber Taxi : integrando al gremio de transporte público.

: integrando al gremio de transporte público. Uber Economy : opción para vehículos particulares.

: opción para vehículos particulares. Uber Moto: alternativa ágil para desplazamientos cortos.

A pesar de la magnitud del despliegue, la compañía aseguró que mantendrá su estándar de seguridad global. Los nuevos usuarios y arrendadores en municipios pequeños tendrán acceso a las más de 40 herramientas y funciones de seguridad que ya operan en las grandes urbes, como la grabación de audio, el código Pin y el botón de emergencia.

Sobre este hito, Ángela Mendoza, Gerente General de Uber para la región Andina, destacó el impacto que tendrá esta apertura en la economía local:

“Uber ya no es una solución urbana, sino una plataforma nacional. Estar disponibles en más de 1.100 municipios implica contribuir al crecimiento de las economías locales, generar nuevas oportunidades de ganancia para los colombianos y ampliar el acceso a la tecnología y a las opciones de movilidad en cada región. Llevaremos el estándar de Uber que hoy existe en las grandes capitales a cada rincón del territorio nacional”.

Con esta decisión, Uber se prepara para competir en mercados rurales y poblaciones intermedias, donde la oferta de transporte digital era, hasta ahora, inexistente o muy limitada. Tanto conductores como pasajeros en zonas apartadas deberán familiarizarse con la interfaz para aprovechar las nuevas oportunidades de ganancia y movilidad que llegan a sus regiones.

¿Qué medidas de seguridad tiene Uber en Colombia?

La plataforma cuenta con más de 40 herramientas para proteger tanto a usuarios como a conductores y arrendadores de vehículos particulares.

En un esfuerzo por reducir riesgos durante los trayectos, la aplicación de movilidad Uber recordó las funciones de seguridad que tiene vigentes en el país. Se trata de un robusto ecosistema que suma más de 40 herramientas diseñadas para blindar la experiencia de arrendadores, conductores de taxi y pasajeros.

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Aquí le presentamos las funciones más destacadas que usted puede activar y utilizar desde su celular:

El código PIN: que no se suba quien no es

Esta función permite que el usuario reciba un código de cuatro dígitos al azar. El viaje solo podrá iniciar una vez el conductor ingrese correctamente ese número en su propia aplicación, garantizando que el pasajero se sube al vehículo correcto.

RideCheck: tecnología contra paradas inusuales

A través del GPS, la plataforma tiene la capacidad de detectar anomalías. Si el vehículo se detiene de manera imprevista por un tiempo prolongado o si hay un desvío significativo de la ruta establecida, la app envía una notificación tanto al usuario como al conductor para verificar que todo esté en orden.

Verificación de identidad y antecedentes

‘Selfies’ de seguridad: la plataforma solicita de manera aleatoria una fotografía en tiempo real a los conductores para validar que la persona al volante sea la misma que está registrada en la cuenta.

Filtros rigurosos: antes de que cualquier conductor o arrendador sea activado en la app, debe pasar por una revisión de antecedentes judiciales y de tránsito para garantizar un entorno confiable.

Herramientas de emergencia en tiempo real

Botón 911: en caso de una situación crítica, la aplicación tiene un acceso directo para contactar a las autoridades locales.

Compartir viaje: los usuarios pueden configurar ‘Contactos de confianza’ para que amigos o familiares sigan el recorrido en tiempo real, conociendo la ubicación exacta, el modelo del vehículo y la placa.

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