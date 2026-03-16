El Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo 991 de 2025, una norma que introduce nuevas medidas de seguridad para las aplicaciones de movilidad compartida con el objetivo de fortalecer la protección de usuarios y conductores en la capital. La iniciativa busca promover herramientas tecnológicas que permitan mejorar la confianza y la seguridad durante los viajes solicitados por medio de estas plataformas.

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Tras la aprobación del acuerdo, la empresa Uber destacó la decisión del cabildo distrital y aseguró que varias de estas funciones ya hacen parte del estándar de seguridad de su aplicación. Según la compañía, millones de usuarios, arrendadores y conductores de taxi en el país ya utilizan estas herramientas para verificar viajes y mejorar la experiencia dentro de la plataforma.

(Vea también: Gobierno dará marcha atrás y retirará proyecto que buscaba prohibir plataformas como Uber y Didi)

Entre las medidas contempladas en el acuerdo se encuentran mecanismos como la verificación de identidad y validación de antecedentes para arrendadores, el uso de códigos PIN para confirmar que el pasajero aborda el vehículo correcto y un botón dentro de la aplicación para comunicarse con la línea de emergencias 123 en caso de alguna situación de riesgo.

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Además, la plataforma indicó que cuenta con otras funciones de seguridad como la grabación de audio y video del trayecto por parte del arrendador —que permanece encriptada en el dispositivo—, la trazabilidad completa de los recorridos mediante GPS y protocolos de respuesta a solicitudes de autoridades a través de su portal oficial. Uber afirmó que su sistema reúne más de 40 herramientas de seguridad que buscan elevar los estándares en el sector de la movilidad digital.

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