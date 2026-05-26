Westcol anunció que canceló la transmisión en vivo que tenía prevista con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, decisión que rápidamente provocó reacciones en redes sociales y dentro del ambiente político del país.

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(Vea también: Westcol propuso debate presidencial por ‘streaming’ y Valencia ya aceptó: “Cuando quieran”)

Según explicó el ‘streamer’ en un video difundido en plataformas digitales, tomó la decisión para “cuidar su imagen” y porque no comparte posturas ni alianzas de algunas personas cercanas a la campaña de la aspirante del Centro Democrático.

“No me quiero ver mal, quiero proteger mi imagen, todo lo que estamos construyendo, porque eso no va conmigo. Las personas que hacen campaña con ellos, pues yo no estoy de acuerdo. No estoy en contra de ningún candidato, pero tampoco les haré campaña” dijo Westcol.

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Westcol aseguró que no tiene inconvenientes personales con Paloma Valencia, pero señaló que hay figuras vinculadas a su entorno político con las que no se siente identificado. En este sentido, se refería al ‘influencer’ Yeferson Cossio, quien mostró su respaldo a la candidata y hasta se subió en tarima en campaña de Valencia.

“En las noticias se ha visto que Paloma está haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra de los principios que yo tengo como creador de contenido. Yo he hablado de muchas cosas, pero no, nunca he hecho nada ilegal. No he robado ni promociono estafas”, agregó el ‘streamer’.

La entrevista había provocado expectativa luego de que el streamer impulsara la idea de abrir espacios políticos en plataformas digitales. Días atrás, incluso propuso un debate virtual entre Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, iniciativa que la candidata había aceptado públicamente.

Westcol cancela el stream con Paloma Valencia por la vinculacion con el presunto estafador Yeferson Cossio. Westcol indica que no va con su principios como creador de contenido. Ademas confirma stream con Abelardo de la Espriella el proximo sabado y con Ivan Cepeda en la segunda… pic.twitter.com/J2aPemlvSE — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) May 26, 2026

¿Qué dijo Westcol sobre el propósito de sus contenidos en elecciones?

En sus declaraciones, Westcol insistió en que no busca hacer campaña política y que su intención con este tipo de contenidos es abrir conversaciones con diferentes figuras públicas. Sin embargo, afirmó que prefiere apartarse de escenarios que puedan afectar la imagen que ha construido como creador digital.

El anuncio se produjo a pocos días de las elecciones presidenciales de 2026, en medio del creciente protagonismo que han tomado las plataformas de streaming y los influenciadores dentro de la conversación política colombiana.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.