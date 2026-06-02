El candidato presidencial Iván Cepeda decidió desbloquear la cuenta oficial de Teleantioquia en la red social X luego de que el canal público denunciara públicamente que esa restricción afectaba el ejercicio periodístico en plena campaña electoral.

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La polémica comenzó cuando Teleantioquia emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por haber sido bloqueado por Cepeda en la plataforma digital. El canal sostuvo que la medida dificultaba la interacción directa con las publicaciones del candidato y limitaba el acceso a información de interés público relacionada con su campaña.

El medio antioqueño manifestó que la decisión del candidato afectaba la posibilidad de que su equipo periodístico hiciera seguimiento a los contenidos publicados por uno de los protagonistas de la carrera presidencial. Por ello, pidió que se restableciera la interacción entre ambas cuentas para garantizar el normal desarrollo de su trabajo informativo.

Reclamo de Teleantioquia a Cepeda por libertad de prensa

En el comunicado, Teleantioquia señaló que los medios cumplen una función esencial para la democracia, especialmente durante los procesos electorales. El canal afirmó que cualquier acción que limite el acceso a la información o dificulte el trabajo periodístico constituye una señal de alerta para la libertad de prensa.

La respuesta del candidato no tardó en llegar. Cerca de cinco horas después de la publicación del comunicado, Cepeda utilizó su propia cuenta de X para informar que ya había levantado el bloqueo contra el canal regional.

“Señoras y señores de Teleantioquia: respetuosamente, les informo que he desbloqueado su cuenta. Atento saludo”, escribió el aspirante presidencial.

Señoras y señores Teleantioquia: Respetuosamente, les informo que he desbloqueado su cuenta. Atento saludo. https://t.co/jXaFqNco39 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 2, 2026

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