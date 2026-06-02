El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en el que felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta presidencial y le dio su respaldo de cara al balotaje del próximo 21 de junio.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia!”, escribió.

Trump aseguró que el abogado colombiano “lucha incansablemente” por Colombia y afirmó que comparte con él una visión política basada en el crecimiento económico, la seguridad y el fortalecimiento institucional.

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Esta es la publicación de Trump en su red social truth:

Trump dijo que Cepeda es un “marxista de izquierda radical”

El mandatario estadounidense también se refirió a Iván Cepeda, rival de De la Espriella en la segunda vuelta, utilizando términos especialmente duros.

“Abelardo se enfrentará a un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio”, afirmó.

Además, sostuvo que el resultado de las elecciones colombianas tendrá implicaciones importantes para la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, agregó.

Las declaraciones representan una de las intervenciones internacionales más directas que se han conocido durante la actual campaña presidencial colombiana.

Presidente de Estados Unidos dio apoyo “completo y total” a De la Espriella

En su mensaje, Trump aseguró que De la Espriella tendría éxito en áreas como generación de empleo, fortalecimiento de la economía, promoción del comercio, control de la migración ilegal, lucha contra el crimen y combate al narcotráfico.

“Es mi honor dar a Abelardo mi apoyo completo y total”, manifestó.

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Asimismo, destacó la cercanía política que ambos han mantenido y recordó el respaldo que el candidato colombiano le ha expresado públicamente en distintas ocasiones.

Trump cerró su pronunciamiento con una frase de respaldo absoluto al aspirante presidencial.

“‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia”, concluyó.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.