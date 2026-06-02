El camino a la segunda vuelta ya comienza a crear tensión e incertidumbre, pese a que faltan tres semanas, pero los candidatos y simpatizantes mueven sus jugadas para sumar los votos que más puedan. Gilberto Tobón, reconocido profesor y analista de Medellín, analizó el panorama y aseguró que lo peor que podría ocurrir en Colombia es que Iván Cepeda sea el nuevo presidente.

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En una entrevista para Semana, el candidato al Senado en 2022 aseguró que Cepeda es peor que Gustavo Petro, insinuando que haría peor daño. A su vez, dijo que es necesario que Abelardo de la Espriella debe redoblar sus movidas para que el aspirante del Pacto Histórico no gane las elecciones del 21 de junio.

El también aspirante a alcalde de Medellín en 2023 no ocultó que votará por el líder del movimiento Defensores de la patria porque considera que no será tan grave como presidente si lo compara con el otro candidato. Además, tachó a Cepeda de ser cercano a las Farc, doctrinario y fanático. Inclusive lo igualó con su papá, Manuel Cepeda, exsenador de la Unión Patriótica asesinado en 1994.

“Abelardo de la Espriella no es el cielo, pero Iván Cepeda sí es el infierno”, añadió el profesor en revista Semana.

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¿Qué dijo Gilberto Tobón sobre Gustavo Petro?

El analista tachó durante la conversación al presidente de “cínico” y “corrupto” al asegurar que meterá dinero a la campaña de Cepeda para que este último sea su sucesor. Además, dijo que el mandatario ha impulsado la carrera de su candidato con movidas desde el ejecutivo, como el aumento del 23 % al salario mínimo.

Sin embargo, lo más delicado que advirtió es que Petro tiene planes de soltar el poder y que por ello desconoce los resultados electorales de la primera vuelta. Además, dijo que si eso ocurre, podría terminar con una invasión de Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del régimen.

“Espero que Abelardo de la Espriella aumente sus votos. Los apoyos de Sergio Fajardo no van para donde Abelardo; los fajardistas se irán para donde Cepeda. Y Fajardo iba detrás de la reposición de votos. Abelardo se quedará con 800.000 votos aproximadamente de Paloma y los que pueda sumar en estos días. Veo la cosa apretada, pero ojalá, insisto, no gane Cepeda”, insistió Tobón en Semana.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: