Sergio Fajardo publicó este martes las primeras medidas que tomó y que se relacionan directamente con el millón de votos que logró el domingo y que lo dejan, nuevamente, como un protagonista para la elección del nuevo presidente el próximo 21 de junio.

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En el mensaje, que tiene cinco puntos, Fajardo se dirige directamente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos que ganaron las elecciones y pasaron a segunda vuelta, y los cuestiona por los discursos “inflados, sectarios y agresivos” que dieron después de la jornada electoral.

“Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”, escribió en sus redes sociales el candidato, que perdió por tercera vez las elecciones presidenciales.

Sergio Fajardo explica qué pasará con el millón de votos que logró en Colombia

Sobre los votos logrados, el excandidato dice que es consciente de lo que quieren las personas que lo apoyaron y esto debe ser escuchado y atendido. Por el momento, decidió publicar en las próximas horas una lista de condiciones o peticiones que hará.

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“A toda Colombia le ofrecemos el Decálogo del millón que presentaremos mañana a las 12 horas”, explicó el político paisa.

“Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, afirmó Sergio Fajardo este martes.

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Las declaraciones de Fajardo dejan ver la incertidumbre que se vive en el interior de su movimiento, sentimiento que va en línea con las declaraciones que dio esta mañana la representante Jennifer Pedraza, que dejó ver que no descarta un apoyo al candidato Cepeda.

“Obviamente que esta segunda vuelta es absolutamente incómoda para mí, en eso tienes toda la razón. No me representa el proyecto político de Gustavo Petro. Sin embargo, la segunda vuelta pienso yo que es incómoda para todo el millón de personas que votamos por Sergio Fajardo”, afirmó Pedraza hoy, en Blu Radio.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: