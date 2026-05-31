Sergio Fajardo fue uno de los primeros candidatos en reaccionar a las elecciones de hoy, en las que logró un millón de votos y, nuevamente, se convierte en protagonista para las alianzas y decisiones estratégicas que tomarán las campañas de los dos candidatos ganadores, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Con un tono tranquilo, y más sereno frente a la actitud que asumió hace 4 años, cuando también perdió las elecciones, Sergio Fajardo dejó en claro que defenderá ese millón de votos que logró y tendrá mayor protagonismo.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia el que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, afirmó el candidato paisa.

También dijo que él y su movimiento no se va a resignar a mirar la confrontación entre Cepeda y De la Espriella, sino que será protagonista de lo que viene.

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“Este millón de votos vale mucho para nuestro país. Nunca nunestro país había estado como está hoy, una Colombia con miedos, rabias, amarguras, divisiones, confrontaciones y odios. Vamos a participar y luchar para que nuestro país sea el que nos merecemos”, agregó el candidato, que superó a Claudia López por cerca de 800 mil votos y se quedó con el cuarto lugar.

Fajardo, además, dejó claro que su proyecto político tiene un camino muy grande de ahora en adelante. Sin embargo, no dijo con certeza qué pasará con el millón de votos.

“Nosotros vamos a reflexionar, somos muchas personas las que estamos representando en Colombia y lo que nosotros hagamos y digamos va a ser crucial. Vamos a estar en conversaciones y vamos a estar aquí luchando por nuestro país”, sentenció.

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