A menos de tres días de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial en Colombia, el candidato Sergio Fajardo descartó de manera tajante cualquier posibilidad de concretar una alianza política con la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia. En entrevista con Semana, el matemático antioqueño fue enfático al señalar las razones de su distanciamiento programático: “No tenía que hacer una alianza, tenemos políticas distintas”.

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Durante la conversación, Fajardo entregó detalles de cómo se gestó el sorpresivo encuentro que sostuvieron en Barranquilla, el cual calificó como un “accidente de una circunstancia” que él no provocó. Según relató, todo comenzó cuando le mostraron un video donde la senadora lo invitaba públicamente a tomarse un café. “Todos los medios estaban a la expectativa. Hablé con unas pocas personas y la respuesta fue: ‘Listo, vamos al café, en Barranquilla’. Y yo le dije que lo hiciéramos público”, narró el político paisa, aclarando que acudió al lugar con una posición completamente definida de antemano y sin haber hablado previamente con ella sobre el asunto.

El exgobernador de Antioquia argumentó que su respuesta sincera no buscaba generar controversia ni humillar a su contendiente. “No es personal, a mí Paloma me cae bien, es una mujer de derecha, ha hecho una buena política. Ella es la que ha utilizado la expression de que su papá es Álvaro Uribe, ha vivido en el Centro Democrático y ha gobernado el país. No tengo ningún problema con ella”, manifestó a este medio, añadiendo que la invitación de Valencia respondía netamente a una estrategia para ganar electores, lo cual considera normal dentro de la contienda.

“Un acto de esta naturaleza es un acto ingenuo, es un acto político. Y, por supuesto, estaban buscando un beneficio político. Quería que más personas votaran por ella (…) Yo quiero que muchas personas voten por mí. La estamos luchando y vamos a dar la sorpresa”, apuntó.

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Para ejemplificar que existen formas más oportunas de coordinar este tipo de acercamientos, Fajardo reveló un episodio ocurrido dos semanas antes de las consultas de marzo, cuando el candidato Juan Daniel Oviedo lo contactó con una propuesta similar.

“Me escribió vía chat, me dijo que quería hablar conmigo y me quería contar unas cosas. Me contó que estaban pensando en enviar una carta firmada por todos para proponerme que me uniera a la consulta. De hecho, después hablé con Aníbal Gaviria, le pregunté si era cierto y me respondió que sí. Ante eso, les recomendé que no lo hicieran porque yo les iba a responder que no. No lo hicieron”, relató el candidato, explicando que así se evitó una confrontación pública innecesaria, al tiempo que reiteró su consigna de campaña: “No quiero la Colombia de la polarización”.