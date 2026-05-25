Sergio Fajardo, aunque asegura que está listo para la contienda electoral de este 31 de mayo, empezó a hacer la gira de medios con la que, dice, va a dar por finalizado su intención de llegar a la Casa de Nariño. Aunque las encuestas dicen que solo un 3 % de los colombianos van a votar por él, el profesor confía en que sean muchas más personas.

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Pero durante su conversación con Blu Radio, su tono fue más pesimista. Hablando de lo que va a pasar luego del 31 de mayo, Sergio Fajardo aseguró en repetidas oportunidades que posiblemente sea la última vez que lo llamen de Blu Radio y de cualquier emisora. “Probablemente es mi última entrevista en Blu”, repitió. De hecho, el padre Linero dijo “eso significa que si gana, no nos va a pasar”.

Sus frases, más que hacerlo ver como un candidato que quiere luchar por la presidencia una vez más, mostraban un Sergio Fajardo disminuido y con pocas opciones de llegar a la Casa de Nariño.

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Incluso, Sergio Fajardo pidió trabajo para cuando acaben las elecciones. “Yo veo que acá hay un montón de sillas vacías. De pronto acá hay campo para más gente”, dijo el candidato. Eso sí, Néstor Morales abrió los ojos y le recordó que tuvo una trayectoria en medios de comunicación en el pasado.

Entrevista de Sergio Fajardo en Blu Radio

El candidato presidencial habló de varios temas de cara a esta última semana antes de las elecciones y del café que se tomó con Paloma Valencia en Barranquilla el pasado sábado, que para muchos en la mesa de esa emisora “salió muy mal” para la candidata del Centro Democrático.

Sergio Fajardo reveló que él no tenía conocimiento ni contexto sobre qué era lo que se buscaba en esa reunión que tuvo transmisión por redes sociales y que él solamente salió a cumplir con su palabra y hablar con Paloma.

También recalcó que siempre va a defender su postura de centro y criticó fuertemente que, en este momento, el país piense en la polarización como la principal motivación para ir a las urnas, un “juego” en el que él no va a caer. “Hay unos que tenemos principios y no tenemos precio, y eso a una gente le fastidia”, declaró el aspirante presidencial.

También resaltó que esta va a ser su última campaña presidencial y aunque le recordaron que él también dijo eso en 2018, se reafirmó en que esta sí va a ser la última.

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