Escrito por:  Redacción Nación
May 25, 2026 - 8:15 am

El mandatario respondió a las fuertes preguntas personales que suele hacer Rey con los invitados a su pódcast generalmente.

La frase sobre sus exparejas llegó luego de que Rey mencionara que ni Mary Luz Herrán ni Verónica Alcocer han hablado negativamente sobre su relación con el mandatario. Petro aprovechó y se tiró flores.

Esta es la entrevista de Petro y Rey:

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“Nadie habla mal de mí y eso es bueno. La he oído en la radio [a Herrán]. Hemos vivido mucho. Hemos compartido la vida y mucho tiempo. Si uno habla mal del otro, hay una falla”, añadió Petro.

Asimismo, Rey le dijo que Alcocer tampoco ha hablado sobre su relación que habría acabado hace varios meses.

Petro también habló de temas políticos, personales y dejó varias frases que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando sonó el celular de Rey en plena grabación y descubrieron que quien llamaba era el expresidente Iván Duque, lo que marcó el tono distendido de la conversación.

Durante la charla, Petro sorprendió al reconocer que siente admiración por Álvaro Uribe Vélez, pese a ser uno de sus mayores opositores políticos, lo que generó reacciones en el escenario político y digital.

También hizo autocrítica sobre su Gobierno al admitir arrepentimientos relacionados con algunos ministros que eligió al inicio de su administración, aunque evitó dar nombres.

En el plano personal, Petro habló sobre el impacto del poder en su vida familiar, asegurando que la presión externa afectó profundamente sus relaciones.

Además, afirmó que, si pudiera reelegirse, “hubiera ganado”, frase que también generó controversia. La entrevista incluyó comentarios sobre música, política y temas muy íntimos.

Hacia el final, Petro se refirió brevemente al asesinato de Miguel Uribe Turbay, negando que su Gobierno tuviera responsabilidad en ese hecho.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.

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