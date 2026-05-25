Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando sonó el celular de Rey en plena grabación y descubrieron que quien llamaba era el expresidente Iván Duque, lo que marcó el tono distendido de la conversación.

Durante la charla, Petro sorprendió al reconocer que siente admiración por Álvaro Uribe Vélez, pese a ser uno de sus mayores opositores políticos, lo que generó reacciones en el escenario político y digital.

También hizo autocrítica sobre su Gobierno al admitir arrepentimientos relacionados con algunos ministros que eligió al inicio de su administración, aunque evitó dar nombres.

En el plano personal, Petro habló sobre el impacto del poder en su vida familiar, asegurando que la presión externa afectó profundamente sus relaciones.

Además, afirmó que, si pudiera reelegirse, “hubiera ganado”, frase que también generó controversia. La entrevista incluyó comentarios sobre música, política y temas muy íntimos.

Hacia el final, Petro se refirió brevemente al asesinato de Miguel Uribe Turbay, negando que su Gobierno tuviera responsabilidad en ese hecho.