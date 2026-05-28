La tensión política en Colombia se encuentra en su punto máximo a escasas 72 horas de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo de 2026. En medio de este ambiente de polarización, el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizó un picante y revelador rifirrafe en los micrófonos de Blu Radio con el periodista Felipe Zuleta, en el cual terminó confesando sus temores personales frente al panorama post-electoral y al futuro de su sector político si Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia se imponen en el preconteo.

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El cruce de palabras subió de temperatura cuando Zuleta cuestionó la defensa institucional que hace la cartera del Interior sobre la supuesta neutralidad de la Casa de Nariño, especialmente por las constantes e indirectas pullas del mandatario a favor del “candidato de la vida” (Iván Cepeda) y sus burlas hacia la imagen de “tigre” que usa De la Espriella. “Ministro, ahora usted que hábilmente monta la teoría de que el presidente Petro no está en política, ¿están asustados?”, le lanzó de frente el periodista al alto funcionario, buscando confrontar el discurso oficial del Gobierno.

Lejos de evadir la pregunta con una respuesta acartonada, Benedetti se sinceró y dejó ver la profunda zozobra que se vive en los pasillos oficiales ante una eventual derrota del Pacto Histórico. “Yo sí estoy preocupado a nivel personal, yo no podría hablar por el presidente porque es una persona muy ensimismada, él reacciona muy fríamente a todo. Lo he visto en situaciones preocupantes y él siempre está tranquilo. Asustado no estoy, estoy preocupado porque a nivel personal habría algunas persecuciones, algunas cosas feas, persecuciones contra cierto sector político y eso podría terminar en estallidos, las cosas normales que le pueden dar preocupación”, confesó de manera alarmante el ministro del Interior.

Finalmente, tras dejar sobre la mesa el fantasma de la agitación social y las retaliaciones judiciales, el jefe de la cartera política prefirió cortar la discusión radial para evitar avivar más el fuego de las controversias por presunta participación en política del Ejecutivo en el cierre de la campaña. “Dejemos el tema en el candidato de la vida”, concluyó Benedetti de forma tajante, reflejando el complejo ajedrez y el nerviosismo que embarga a los altos mandos del petrismo antes de que los colombianos definan en los tarjetones el futuro del país.

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