La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial ya comenzó a desatar reacciones internacionales. Una de las más llamativas llegó desde Argentina, donde el presidente Javier Milei felicitó públicamente al candidato colombiano y aseguró que el resultado representa un respaldo a las ideas de libertad en la región.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Álvaro Uribe le pondrá la raya al ‘tigre’ y así anunció que lo apoyará en segunda vuelta)

El mandatario argentino se pronunció pocas horas después de conocerse el preconteo que ubica a De la Espriella en el primer lugar de la elección presidencial, por delante de Iván Cepeda.

Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta

A través de sus redes sociales, Milei envió un mensaje directo al candidato colombiano y destacó el desarrollo de la jornada electoral.

Lee También

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, expresó.

El presidente argentino consideró que los resultados reflejan una postura clara de los votantes frente al rumbo político del país.

LA LIBERTAD AVANZA Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

El mandatario habló del “anhelo de libertad” en Colombia

En su mensaje, Milei interpretó el resultado como una señal de rechazo a los gobiernos de izquierda en la región y aseguró que existe una búsqueda de cambios por parte de los ciudadanos.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos cuatro años”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente político marcado por la controversia, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente los resultados del preconteo y pidiera esperar los escrutinios oficiales.

“Colombia ingresará nuevamente al concierto de las naciones libres”

Milei también proyectó lo que, a su juicio, podría ocurrir si De la Espriella confirma su victoria en la siguiente etapa electoral.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas de que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, señaló.

El mensaje concluyó con una de las frases más representativas del mandatario argentino:

“¡Viva la libertad, carajo!”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: