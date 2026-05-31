En medio de la tensión política que rodea las elecciones presidenciales, varios usuarios en redes sociales comenzaron a hacerle una inesperada petición al presidente Gustavo Petro: que renuncie a su cargo para involucrarse de lleno en la campaña de Iván Cepeda.

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Los mensajes aparecieron en X después de que el mandatario se negó a reconocer los resultados de la jornada electoral.

Lo llamativo del caso es que las solicitudes no provenían de sectores opositores ni de críticos del Gobierno, sino de personas que se identifican con el petrismo o con la candidatura de Cepeda.

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Petro sabe que si Abelardo gana va a terminar preso o extraditado, como ya lo ha anunciado públicamente el candidato. Frente a este escenario tan complejo para él, ¿será que Petro renuncia a la presidencia y se lanza a las calles a hacer campaña por Cepeda? [Guarden este trino] — Jimmy Montes (@JIMOTE) May 31, 2026

Petro renuncia y haga campaña por el pobre Cepeda. Lo necesita! — Andres (@AndresLinea) May 31, 2026

La reinvención: PETRO RENUNCIA MAÑANA. Le hará campaña a Cepeda. — Deryan Monsalve (@MeValeTresTiras) May 31, 2026

Petro suelta a la bestia. Renuncia @AABenedetti para la segunda vuelta. Ya verán. —  Adrian Argüelles P (@arguelles_08) May 31, 2026

Petro suelta a la bestia. Renuncia @AABenedetti para la segunda vuelta. Ya verán. —  Adrian Argüelles P (@arguelles_08) May 31, 2026

A este paso, Petro va a renunciar a la presidencia para poderse subir a las tarimas con Cepeda e intentar remontar. O tal vez no renuncia, sino que espera que lo saquen por participar en política. Así se hace la víctima. Eso explicaría porqué tanta entrevista de despedida. https://t.co/09n19zRERs — Ente Existente (@Entexistente) May 31, 2026

Creen que Petro ayudaría más desde las calles que desde la Presidencia

Los usuarios que promovieron la idea sostienen que el presidente conserva una capacidad de movilización política superior a la de cualquier figura del progresismo colombiano.

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Por esa razón, consideran que podría aportar más a la campaña de Cepeda recorriendo regiones, participando en actos políticos y defendiendo directamente las propuestas del candidato.

Algunos mensajes incluso señalaron que Petro sigue siendo el principal referente político del sector y que su presencia en plazas públicas podría tener un impacto importante en la recta final de la contienda.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.