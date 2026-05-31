Álvaro Uribe fue uno de los primeros en reaccionar luego de los comicios de hoy y reconoció la derrota de su candidata, Paloma Valencia.

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“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro: Paloma Valencia”, dijo el expresidente en un primer momento.

Seguido, reconoció y exaltó la victoria de Abelardo de la Espriella, que sacó más de 10 millones de votos este domingo.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades.

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Este es el video que publicó Álvaro Uribe:

Palabras del expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/zt3vDeGMCu — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

En desarrollo…

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